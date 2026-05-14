DCNews Stiri Marea reînnoire a Chinei și MAGA „pot merge perfect mână în mână". Xi Jinping îi transmite lui Trump: Cele două pot aduce "binefaceri lumii întregi"
Data publicării: 14 Mai 2026

Marea reînnoire a Chinei și MAGA „pot merge perfect mână în mână”. Xi Jinping îi transmite lui Trump: Cele două pot aduce "binefaceri lumii întregi"
Autor: Tiberiu Vasile

Marea reînnoire a naţiunii chineze şi redarea măreţiei Americii pot merge perfect mână în mână. Președintele chinez Xi Jinping îl salută pe președintele american Donald Trump în timpul ceremoniei de bun venit de la Marele Palat al Poporului din Beijing, China. Sursa Foto: Agerpres
Președintele chinez Xi Jinping a declarat, joi, la un banchet organizat la Beijing în onoarea lui Donald Trump, că „marea reînnoire” a Chinei și sloganul MAGA pot coexista și contribui împreună la stabilitatea globală.

Xi Jinping a afirmat joi, cu prilejul unui dineu pentru Donald Trump, că revenirea Chinei ca mare putere este compatibilă cu dorinţa de "a reda măreţia Americii", un laitmotiv al preşedintelui american, relatează AFP.

"Facem America măreaţă din nou" (Make America Great Again - MAGA) este sloganul emblematic al liderului de la Casa Albă şi numele mişcării sale politice. El are obiectivul declarat de a readuce o epocă de aur a SUA, în contextul în care ţara este afectată de un declin economic, politic şi cultural.

"Popoarele chinez şi american sunt două mari popoare"

"Popoarele chinez şi american sunt două mari popoare", a declarat Xi Jinping joi seară, într-un discurs susţinut la un imens banchet dat la Beijing în onoarea lui Donald Trump, aflat într-o vizită de stat în China.

"Realizarea marii reînnoiri a naţiunii chineze şi redarea măreţiei Americii pot merge perfect mână în mână, se pot hrăni una din alta şi pot aduce binefaceri lumii întregi", a dat asigurări Xi Jinping.

Aceste afirmaţii sunt conforme cu doctrina oficială a Chinei, care nu a afirmat niciodată public că este o rivală sau o concurentă a SUA, ci a pledat pentru o relaţie de "parteneriat câştigător pentru toată lumea" cu Washingtonul.

Marea reînnoire a naţiunii chineze este un concept central al retoricii lui Xi Jinping. Este vorba despre ideea că China, după peste un secol de slăbiciune, războaie şi umilinţe, trebuie să-şi regăsească locul legitim de mare putere prosperă, influentă şi respectată în lume, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Xi Jinping și Trump, vizită la Templul Cerului. Liderul SUA, impresionat: China este frumoasă! / video
 

