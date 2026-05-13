Biletele STB, la un pas de scumpire. Ce spune Ciprian Ciucu

El a menționat în debutul ședinței CGMB că urmează să facă acest lucru după ce va începe procesul de reorganizarea de la nivelul Societății de Transport București.

Precizările au fost făcute în contextul în care CGMB a aprobat, miercuri, hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați. Un număr de 700-800 de angajați ar putea pleca de la STB.

'Mai avem o solicitare pe care nu am pus-o pe ordinea de zi, momentan - din partea STB, din partea ADI TPBI, din partea Consiliului de Administrație și din partea AGA a STB, a managementului societății - să crească biletul de la 3 la 5 lei. Nu am pus-o pe ordinea de zi, pentru că mi se pare normal - și bucureștenii cer - să existe restructurare la STB, pentru că în acest moment bugetul este foarte, foarte mare. Va urma un proces de reorganizare, care nu se va atinge de șoferi, de vatmani și de muncitori. Asta este ceea am agreat și cu STB', a explicat el.

Ciucu a mai precizat că STB se află în subordinea CGMB, iar strategia de transport este coordonată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADI TPBI).

'Am zis că nu mi se pare corect, la nivelul oamenilor, să creștem biletul până nu vedem că există voință în cadrul managementului de a-și optimiza costurile. Este probabil ca, la cererea lor, după ce vom vedea că au început acest proces de optimizare, să vă supun votului, la cererea AGA și a ADI TPBI - un proces de mai mult de un an și jumătate în urmă, cu studiu de suportabilitate', a anunțat el.

Salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor

Edilul a făcut referire și la hotărârea, aprobată miercuri de către CGMB, care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați.

'(Proiectul de reorganizare la nivelul STB, n.r.) a fost discutat și în cadrul dialogului social. Vor urma noi discuții cu angajații, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care, în urma restructurării inițiate de STB, vor fi disponibilizați', a spus el.

Conform referatului de aprobare, măsurile vin după ce directorul general al STB a propus un plan de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare, în contextul situației economice 'dificile' a societății.

'Se propune inițierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700 - 800 de angajați, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite, eșalonat, lunar', se explică în document.

Programul de plecări voluntare și de concediere colectivă se estimează că va aduce economii de 7 - 8 milioane de lei/lună, după plata salariilor compensatorii.

Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcțiilor de conducere cu minim 30% și a directorilor cu 50%. Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

Reducerea temporară a activității la 4 zile pe săptămână

O altă măsură propusă este reducerea temporară a activității pentru 4.540 salariați la 4 zile de lucru/săptămână. Sunt exceptați conducătorii de vehicule, personalul de întreținere, maiștrii, fochiștii sau electricienii. Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună. Măsura se va aplica în lunile aprilie - iulie.

Reducerea valorii tichetelor de masă aplicată în același interval ar urma să aibă un impact de 1,2 milioane lei.

Se propune, de asemenea, creșterea veniturilor STB prin creșterea gradului de conformare a călătorilor în urma activităților de control, suplimentarea prestației de evenimente publice doar contra cost, promovarea unei politici tarifare majorate asumată de către ADI TPBI, revizuirea politicii de gratuități pentru anumite categorii corelată cu suportabilitatea asumată de către ADI TPBI. Măsurile ar urma să aibă un impact de 8 milioane de lei/lună, potrivit Agerpres.