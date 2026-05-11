În aceste capitale, oamenii cu salariu minim nu își mai permit nici măcar chiria. Ce se întâmplă cu Bucureștiul

În ce capitale chiria depășește salariul minim

Așadar, în ce capitale europene chiria depășește nivelul salariului minim brut? Și ce procent din salariul minim merge pe chirie în capitalele Europei?

Potrivit unei analize realizate de Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), pe baza datelor UE, costul mediu al închirierii unui apartament cu două camere în capitalele majorității statelor UE depășește salariul minim brut. Doar în cinci țări din UE care au salariu minim, chiria lunară este mai mică decât salariul minim. Totuși, atât datele Eurostat, cât și cele ETUC sunt calculate pe baza salariului minim brut, ceea ce înseamnă că povara reală pentru angajați este și mai mare dacă se iau în calcul salariile nete.

Praga și Lisabona, cele mai afectate de costurile chiriilor

Angajații plătiți cu salariul minim din capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1.710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Asta înseamnă că este nevoie de echivalentul a 185% din salariul minim pentru a închiria un apartament cu două camere.

Lisabona ocupă locul al doilea, cu 168%. În Portugalia, salariul minim brut lunar echivalent (plătit în 14 tranșe anual) este de 1.073 euro, iar chiria medie în capitală este de 1.710 euro.

Procentul din salariul minim necesar pentru chirie depășește 150% și în Budapesta (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Atena (153%) și Riga (151%). Asta înseamnă că persoanele plătite cu salariul minim ar trebui să cheltuiască întregul salariu pe chirie și tot nu ar fi suficient.

Bucureștiul, printre capitalele unde salariul minim nu acoperă chiria

Acest procent depășește 100%, ceea ce înseamnă că nici salariul minim brut nu acoperă chiria, și în Valletta (143%), Paris (138%), Tallinn (131%), Madrid (125%), București (122%), Varșovia (117%), Dublin (113%), Ljubljana (105%) și Vilnius (105%).

De exemplu, în Paris, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 2.523 euro, în timp ce salariul minim în Franța este de 1.823 euro. În Madrid, chiria este de 1.721 euro, comparativ cu un salariu minim de 1.381 euro.

Bruxelles și Berlin, cele mai avantajoase pentru angajații cu salariu minim

În schimb, Bruxelles este capitala UE unde persoanele cu salariu minim își pot permite cel mai ușor chiria. Salariul minim brut acoperă 70% din costurile chiriei. În Bruxelles, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 1.476 euro, iar salariul minim este de 2.112 euro.

Berlin se află pe locul al doilea, cu 76%. Procentul din salariul minim necesar pentru chirie este de 85% în Nicosia, 87% în Luxemburg și 96% în Haga.

Secretarul general al ETUC, Esther Lynch, a declarat că „costurile ridicate ale locuințelor și salariile mici împing oamenii spre sărăcie și economia spre recesiune”.

Aceasta a avertizat că diferența dintre chirii și salarii este complet nesustenabilă, iar odată cu creșterea costurilor la energie și alimente, oamenii ajung să se împrumute pentru necesitățile de bază și aproape că nu mai au bani disponibili pentru alte cheltuieli, potrivit Euronews.