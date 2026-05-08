Laura Codruța Kovesi, atac la Nicușor Dan, după ce președintele a zis că s-au făcut abuzuri pe vremea ei la DNA

Președintele României, Nicușor Dan, a precizat la jumătatea lunii aprilie că „înclină“ să creadă că în timpul mandatului Laurei Codruța Kovesi la DNA s-au făcut abuzuri.

„Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? (...) Chestiunile astea ar trebui documentate. (Dar dvs. ce credeți, s-au făcut sau nu abuzuri? - a insistat jurnalistul) Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri n.r.)“, declara, printre altele, Nicușor Dan.

Șefa EPPO a reacționat vineri la declarațiile președintelui, într-un interviu pentru Context.ro, precizând că funcția de șef al statului este una obositoare și stresantă. Laura Codruța Kovesi l-a atacat direct pe Nicușor Dan.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună“, a spus Laura Codruța Kovesi.

Despre numirile la conducerile marilor Parchete, Laura Codruța Kovesi a dezvăluit că mulți procurori valoroși au refuzat să candideze, deoarece președintele României a spus că va „negocia” aceste funcții.

„Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?“, a spus Laura Codruța Kovesi.

De asemenea, procurorul-șef al Parchetului European a exclus orice intrare în politic românească sau înființarea vreunui partid.

„Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. (…) Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Exclud categoric“, a mai zis Laura Codruța Kovesi.