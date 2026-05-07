€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri AUR îl dă în judecată pe Dominic Fritz. Detaliul neașteptat legat de suma cerută
Data publicării: 07 Mai 2026

AUR îl dă în judecată pe Dominic Fritz. Detaliul neașteptat legat de suma cerută
Autor: Dana Mihai

dominic fritz usr Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Alianţa pentru Unirea Românilor l-a dat în judecată pe preşedintele USR, Dominic Fritz, pentru dezinformări la adresa partidului.

Anunţul a fost făcut joi de avocata AUR Silvia Uscov, pe pagina de Facebook.

Acuzații de dezinformare și limitele libertății de exprimare

Partidul AUR l-a dat în judecată pe Dominic Fritz pentru dezinformările sale. Sunt apărătoare a libertăţii de exprimare, dar există şi o limită peste care nu se poate trece. Fiecare avem păreri, unele partide sau figuri politice ne plac sau nu, dar nu putem să afirmăm că cineva ar fi făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar şi electoratul, precum şi democraţia în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic şi care ar rămâne nesancţionat înseamnă acţiuni prin care nu se respectă drepturile cetăţenilor români şi care ar rămâne nesancţionate, a spus avocata, într-un mesaj video.

Ea a arătat că a solicitat instanţei să întrebe AEP dacă este adevărată afirmaţia făcută de liderul USR la Antena 3 CNN legată de finanţarea AUR de la Moscova.

Citește și: AUR nu merge la consultările oficiale de la Cotroceni, dacă nu e invitat și informal. ”Ce să facem, să-i aplaudăm mersul pe covorul roșu?”

Am solicitat ca instanţa să întrebe Autoritatea Electorală Permanentă dacă e adevărată sau nu afirmaţia sa făcută la Antena 3, precum şi interogatoriul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în faţa instanţei pentru a răspunde întrebărilor noastre. (...) AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei, pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr. Despre dreptul milioanelor de români care susţin AUR de a nu fi prezentaţi în faţa vecinilor, colegilor, familiei drept manipulaţi de Moscova. Şi este dreptul şi fiecărui cetăţean, indiferent pe cine votează, de a primi informaţii corecte de la cei care îi reprezintă, a mai spus ea.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, preşedintele USR Dominic Fritz a declarat recent că AUR este finanţat din surse străine, de la Moscova. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aur
dominic fritz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România
Publicat acum 6 minute
Ce se întâmplă pe nava infectată: OMS vorbește despre un risc real
Publicat acum 23 minute
O delegație importantă din Israel vine în România. Va fi și un invitat special
Publicat acum 27 minute
George Simion: AUR ar „intra la guvernare pentru români“
Publicat acum 34 minute
Start-Up Nation vine cu reguli noi pentru cei care vor să își deschidă o firmă. Cătălin Leonte: Ce condiție trebuie să îndeplinească / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 45 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 10 ore si 19 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close