AUR îl dă în judecată pe Dominic Fritz. Detaliul neașteptat legat de suma cerută

Anunţul a fost făcut joi de avocata AUR Silvia Uscov, pe pagina de Facebook.

Acuzații de dezinformare și limitele libertății de exprimare

Partidul AUR l-a dat în judecată pe Dominic Fritz pentru dezinformările sale. Sunt apărătoare a libertăţii de exprimare, dar există şi o limită peste care nu se poate trece. Fiecare avem păreri, unele partide sau figuri politice ne plac sau nu, dar nu putem să afirmăm că cineva ar fi făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar şi electoratul, precum şi democraţia în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic şi care ar rămâne nesancţionat înseamnă acţiuni prin care nu se respectă drepturile cetăţenilor români şi care ar rămâne nesancţionate, a spus avocata, într-un mesaj video.

Ea a arătat că a solicitat instanţei să întrebe AEP dacă este adevărată afirmaţia făcută de liderul USR la Antena 3 CNN legată de finanţarea AUR de la Moscova.

Citește și: AUR nu merge la consultările oficiale de la Cotroceni, dacă nu e invitat și informal. ”Ce să facem, să-i aplaudăm mersul pe covorul roșu?”

Am solicitat ca instanţa să întrebe Autoritatea Electorală Permanentă dacă e adevărată sau nu afirmaţia sa făcută la Antena 3, precum şi interogatoriul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în faţa instanţei pentru a răspunde întrebărilor noastre. (...) AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei, pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr. Despre dreptul milioanelor de români care susţin AUR de a nu fi prezentaţi în faţa vecinilor, colegilor, familiei drept manipulaţi de Moscova. Şi este dreptul şi fiecărui cetăţean, indiferent pe cine votează, de a primi informaţii corecte de la cei care îi reprezintă, a mai spus ea.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, preşedintele USR Dominic Fritz a declarat recent că AUR este finanţat din surse străine, de la Moscova.