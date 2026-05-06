O companie aeriană din Europa a intrat în faliment. Toate zborurile au fost anulate
Data publicării: 14:30 06 Mai 2026

O companie aeriană din Europa a intrat în faliment. Toate zborurile au fost anulate
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion Compania aeriană avea planuri ambițioase, dar acestea au eșuat. Foto cu rol ilustrativ: Freepik

O companie aeriană din Europa a intrat oficial în lichidare, după ce a intrat în faliment.

EcoJet Airlines, care avea planuri ambițioase de a deveni prima companie aeriană electrică din lume, a dat faliment anul trecut după o încercare nereușită de a strânge fonduri de 20 de milioane de lire sterline, iar acum a intrat oficial în lichidare, toate zborurile fiind anulate, scrie Express.

Lichidatorii provizorii au fost numiți în februarie și, conform The Herald, Opus Restructuring a fost numită oficial lichidator pentru firma aflată în dificultate. Anunțul a fost publicat acum în Buletinul Oficial, Paul Dounis și Mark Harper din cadrul firmei fiind numiți pentru lichidarea companiei.

Opus Restructuring a confirmat că proprietarii EcoJet finanțează procesul pentru a sprijini personalul, relatează Daily Record.

Compania aeriană a fost fondată în 2023

Un purtător de cuvânt a declarat: „EcoJet era o afacere la început de drum și nu deține active materiale. Membrii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a se asigura că angajații companiei își primesc toate drepturile legale”.

EcoJet intenționase să opereze zboruri de la Edinburgh la Southampton, fiind planificate și alte rute europene, deși programul nu a fost niciodată implementat înainte de prăbușirea firmei.

Compania aeriană a fost fondată la Edinburgh în 2023 de antreprenorul Dale Vince. Acesta a înființat și compania de energie verde Ecotricity. El a confirmat că „a întrerupt investițiile în EcoJet”.

„Rămânem dedicați electrificării tuturor formelor de transport – aviația este ultimul pas și cel mai dificil. Durează mai mult decât speram să aliniem piesele tehnologice și cele de reglementare ale puzzle-ului, așa că întrerupem lucrările în acest moment. Acesta este un pas vital în tranziția către zero emisii nete, un stil de viață ecologic, cum alegeți să-i spuneți – și este absolut realizabil. Este o chestiune despre când, nu despre dacă”, a spus Dale Vince.

