DCNews Stiri Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan: Exclud scenariul anticipatelor / video
Data actualizării: 18:16 05 Mai 2026 | Data publicării: 16:05 05 Mai 2026

Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan: Exclud scenariul anticipatelor / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan (stânga) îl avertizează pe președintele Nicușor Dan (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan face primele declarații, marți seară, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Nicușor Dan, președintele României, va face declarații de presă, marți, începând cu ora 18:00. În cadrul acestor declarații se așteaptă prima reacție a șefului statului după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR, PACE a trecut cu 281 de voturi „pentru“. Doar patru parlamentari au votat „împotrivă“. Restul aleșilor au ales să nu se prezinte la vot.

Cu o zi înainte, președintele Dan a precizat că „discuţiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate de a duce România în direcţia corectă“.

Declarațiile președintelui României vor fi transmise în această știre, atât în format video, cât și LIVETEXT, începând cu ora 18:00.

Declarațiile președintelui Nicușor Dan:

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori.

Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai  -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai - ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august - finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru  formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.

Cu calm vom trece prin asta“, a spus Nicușor Dan, marți.

