Mihai Morar: Mai bine Bolojan decât șobolan. Mai bine Bolojan decât PeseDAN

Guvernul Ilie Bolojan a plecat acasă. În acest context, Mihai Morar, un susținător al lui lui Ilie Bolojan, a transmis un mesaj.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis.

Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina”, a scris Mihai Morar pe Facebook.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moţiunea de cenzură, intitulată "STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", a fost semnată de 254 de parlamentar.