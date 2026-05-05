Data actualizării: 17:24 05 Mai 2026 | Data publicării: 17:23 05 Mai 2026

Mihai Morar: Mai bine Bolojan decât șobolan. Mai bine Bolojan decât PeseDAN
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan mihai morar cina sursa foto: blog Mihai Morar

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

Guvernul Ilie Bolojan a plecat acasă. În acest context, Mihai Morar, un susținător al lui lui Ilie Bolojan, a transmis un mesaj.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis.

Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina”, a scris Mihai Morar pe Facebook.

VEZI ȘI: EXCLUSIV PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu 

S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moţiunea de cenzură, intitulată "STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", a fost semnată de 254 de parlamentar.

Comentarii (2)

Last word   •   05 Mai 2026   •   18:11

Mai bine om cinstit decât un lingău ordinar abonat la banii publici! Rușine, Morarule, ești un gunoi lipsit de caracter...

Eu   •   05 Mai 2026   •   17:54

Mai bine mor an de an decât blopjan..

