Ce pedeapsă penală riscă Cristian Pomohaci pentru port ilegal de haină preoțească și oficierea de așa-zise slujbe - nouă lege promulgată

În urma mai multor sesizări primite de Arhiepiscopia Alba Iuliei, o nouă circulară, informare, a fost transmisă zilele acestea, în aproape toate parohiile din Alba și Mureș, în care s-a reiterat că ex-preotul Cristian Pomohaci susține ilegal slujbe religioase. Totodată, conform unei legi promulgate recent, Cristian Pomohaci poate fi sancționat penal pentru port ilegal de uniformă preoțească.

Arhiepiscopia Alba Iuliei transmite că Pomohaci folosește un local, restaurant din Ernei (Mureș), transformat de el într-o așa-zisă mănăstire

Arhiepiscopa Alba Iuliei transmite că Pomohaci folosește un local, restaurant din Ernei (județul Mureș), transformat de el în biserică și mănăstire, unde oficiază așa-zise slujbe alături de persoane fără statut recunoscut, dar acest loc nu aparține Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, este acuzat că poartă ilegal haine preoțești, inducând oamenii în eroare, inclusiv în timpul unei călătorii în Țara Sfântă.

Ce scrie în circulara transmisă de BOR credincioșilor despre activitatea ilegală a lui Cristian Pomohaci

”Având în vedere numeroasele sesizări primite la Centrul eparhial, prin care mai multe persoane se plâng de experiența pe care au avut-o cu fostul preot Cristian Pomohaci, reiterăm Circulara cu nr. 3802/20.10.2022, prin care aducem la cunoștință tuturor fiilor și fiicelor Eparhiei noastre din județele Alba și Mureș, că susnumitul a fost destituit din slujirea clericală prin Decizia Consistoriului Mitropolitan cu nr. 4/06.10.2017.

De asemenea, reamintim că localul din comuna Ernei, județul Mureș, pe care acesta l-a transformat în biserică și mănăstire, unde, atât el, cât și alți pseudopreoți și așa-zise călugărițe, oficiază slujbe după rit ortodox, nu aparține de Biserica Ortodoxă Română. Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă.

”Numeroase familii se destramă”

Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise „slujbe” sau „dezlegări” și nici să contribuie financiar la diferitele „colecte” care se fac acolo.

Întrucât Arhiepiscopia Alba Iuliei nu mai are autoritate canonică asupra domnului Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, am făcut mai multe demersuri către autoritățile Statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei”, se arată în circulara trimisă de Arhiepiscopie.

Persoanele care se dau preoți sau călugări riscă sancțiuni penale. Lege promulgată

Exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcţii, clericale ori monahale, asimilate cu acestea constituie infracţiune.

Conform unui act normativ promulgat, joi, 30 aprilie 2026, de preşedintele Nicuşor Dan, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcţii, clericale ori monahale, asimilate cu acestea.

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală pentru persoanele care poartă fără drept veșminte preoțești sau monahale, se arată în legea promulgată recent.

Cristian Pomohaci nu mai este preot încă din anul 2017, când a fost caterisit de BOR

Cântărețul de muzică populară Cristian Pomohaci a fost caterisit de Biserica Ortodoxă încă din anul 2017, ca urmare a unor acuzații de agresiune sexuală, pedofilie asupra minorilor, care s-au încheiat în justiție prin prescrierea faptelor. Pomohaci a fost exclus din BOR de Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, hotărâre menținută de Mitropolia Ardealului.

De asemenea, Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată și condamnat pentru evaziune fiscală, după ce a închiriat 11 din apartamentele pe care le deține la sume mult mai mari decât cele declarate la ANAF.

Suma nedeclarată de Pomohaci se ridică la 684.487 lei, echivalentul a 152.883 euro, bugetul statului fiind prejudiciat cu 136.572 lei. În anul 2021, Pomohaci a fost beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul.

Tribunalul Mureș i-a aprobat lui Cristian Pomohaci cererea de a plăti o amendă în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.