Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei

Update: Premierul Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj susţinătorilor.

"Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit.

Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii.

Respect pentru România!", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

-ştirea iniţială-

Câteva sute de persoane s-au adunat duminică, în Piaţa Victoriei, pentru a-şi manifesta susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan.

Manifestaţia pro-Bolojan are loc în contextul moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR împotriva Guvernului, ce urmează să se voteze marţi, în Parlament.

Susţinătorii premierului s-au mobilizat pe reţelele sociale, arătând că democraţia se apără în stradă. Îl susţinem pe Ilie Bolojan pentru o Românie reformată, cinstită şi fără minciună, transmit aceştia pe paginile de socializare. Susţinem continuarea reformelor; susţinem responsabilitatea, mai spun ei.

Manifestanţii au venit cu steaguri ale României şi UE şi au scandat numele premierului, dar şi lozinci anti-PSD.

Inquam Photos/Octav Ganea

Mitinguri de susţinere au fost organizate duminică şi în alte oraşe din ţară.

Marţi, în plenul Parlamentului, urmează să se voteze moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România.

Aceste mişcări de stradă, deşi restrânse ca număr de participanţi, ar putea reprezenta un semnal pentru PSD, în cazul puţin probabil în care va fi nevoit să aibă un guvern minoritar, susţinut din Parlament de AUR.

4000 de manifestanţi pro-Bolojan la Oradea

În jur de patru mii de bihoreni, potrivit organizatorilor, s-au adunat duminică seara în Piaţa Unirii din Oradea, la un miting de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, eveniment organizat prin intermediul unei pagini de Facebook.

Participanţii au venit cu pancarde şi au scandat în repetate rânduri mesaje de susţinere pentru continuarea reformelor începute de premier.

Printre mesajele afişate şi scandate s-au numărat: "Bolojan, serios, cinstit, competent, de neoprit!", "Susţinem reformele lui Bolojan!", "Forţa, BOLO!".

În mulţimea de susţinători s-au aflat grupuri de cetăţeni din diferite comune bihorene, împreună cu primarii lor liberali, alături de mai mulţi parlamentari PNL.

La manifestaţie au participat şi lideri locali ai PNL, dar şi susţinători ai premierului. Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan s-a adresat mulţimii de la microfonul mitingului şi a declarat, pentru ziarişti, că situaţia politică actuală reprezintă "o luptă între două lumi".

"O lume care, atunci când îşi asumă responsabilităţi publice, lasă ceva în urmă în mandatele prin care a trecut, care vrea să existe cât mai multă normalitate în această ţară, şi o lume care face politică pentru interese personale şi de partid şi care nu lasă nimic în urmă atunci când pleacă de pe funcţie", a afirmat Mălan.

El a amintit faptul că Partidul Naţional Liberal are 15% în Parlamentul României şi că "niciodată Partidul Social Democrat nu ar fi acceptat ca PNL să dea funcţia de prim-ministru dacă nu ar fi fost dificultăţile reale cu care se confruntă ţara".

"În aceste condiţii, practic, nu şi-au asumat responsabilitatea pentru a guverna ţara, au făcut această coaliţie de guvernare, au semnat un protocol prin care şi-au asumat că nu vor introduce şi nu vor susţine moţiune de cenzură împotriva Guvernului, au fost de acord cu toate măsurile luate de domnul Bolojan, în spaţiul public au susţinut această direcţie pentru ca în realitate şi în subteran să mineze în permanenţă guvernarea din care făceau parte", a declarat Mălan.

Din punctul său de vedere, moţiunea de cenzură este "o greşeală foarte mare" şi "o decizie total inoportună, având în vedere situaţia în care se află ţara şi conjunctura internaţională şi din care românii nu au nimic de câştigat".

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat, pentru AGERPRES, că susţinerea pentru Ilie Bolojan trebuie să pornească din Oradea, oraş în care acesta "a demonstrat că, printr-o administraţie corectă şi predictibilă, poţi să schimbi lucrurile".

"Ne dorim cu toţii ca România să fie o ţară predictibilă, o ţară corectă şi o ţară normală", a declarat Birta, exprimându-şi încrederea că parlamentarii vor vota împotriva moţiunii de cenzură şi vor permite continuarea reformelor începute de premier.

Mitingul s-a încheiat după aproximativ o oră, fără incidente, scrie Agerpres.