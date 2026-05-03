€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei
Data actualizării: 21:30 03 Mai 2026 | Data publicării: 21:07 03 Mai 2026

Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 INSTANT_EVENIMENT_PRO-BOLOJAN_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Câteva sute de persoane s-au adunat în Piaţa Victoriei la o manifestaţie pentru susţinerea lui Ilie Bolojan. Şi în alte oraşe din ţară au ieşit oamenii în stradă din acelaşi motiv. Sunt aceste mişcări un avertisment pentru PSD?

Update: Premierul Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj susţinătorilor. 

"Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit.

Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii.

Respect pentru România!", a scris Ilie Bolojan pe Facebook. 

-ştirea iniţială-

Câteva sute de persoane s-au adunat duminică, în Piaţa Victoriei, pentru a-şi manifesta susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan.

Manifestaţia pro-Bolojan are loc în contextul moţiunii de cenzură depuse de PSD şi AUR împotriva Guvernului, ce urmează să se voteze marţi, în Parlament.

Susţinătorii premierului s-au mobilizat pe reţelele sociale, arătând că democraţia se apără în stradă. Îl susţinem pe Ilie Bolojan pentru o Românie reformată, cinstită şi fără minciună, transmit aceştia pe paginile de socializare. Susţinem continuarea reformelor; susţinem responsabilitatea, mai spun ei.

Manifestanţii au venit cu steaguri ale României şi UE şi au scandat numele premierului, dar şi lozinci anti-PSD.

Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei

Inquam Photos/Octav Ganea

Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei

Inquam Photos/Octav Ganea

Update: Reacţia premierului / Miting de susţinere pentru Ilie Bolojan în Piaţa Victoriei

Inquam Photos/Octav Ganea

Mitinguri de susţinere au fost organizate duminică şi în alte oraşe din ţară.

Marţi, în plenul Parlamentului, urmează să se voteze moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România.

Aceste mişcări de stradă, deşi restrânse ca număr de participanţi, ar putea reprezenta un semnal pentru PSD, în cazul puţin probabil în care va fi nevoit să aibă un guvern minoritar, susţinut din Parlament de AUR. 

4000 de manifestanţi pro-Bolojan la Oradea

În jur de patru mii de bihoreni, potrivit organizatorilor, s-au adunat duminică seara în Piaţa Unirii din Oradea, la un miting de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, eveniment organizat prin intermediul unei pagini de Facebook.

Participanţii au venit cu pancarde şi au scandat în repetate rânduri mesaje de susţinere pentru continuarea reformelor începute de premier.

Printre mesajele afişate şi scandate s-au numărat: "Bolojan, serios, cinstit, competent, de neoprit!", "Susţinem reformele lui Bolojan!", "Forţa, BOLO!".

În mulţimea de susţinători s-au aflat grupuri de cetăţeni din diferite comune bihorene, împreună cu primarii lor liberali, alături de mai mulţi parlamentari PNL.

La manifestaţie au participat şi lideri locali ai PNL, dar şi susţinători ai premierului. Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Mircea Mălan s-a adresat mulţimii de la microfonul mitingului şi a declarat, pentru ziarişti, că situaţia politică actuală reprezintă "o luptă între două lumi".

"O lume care, atunci când îşi asumă responsabilităţi publice, lasă ceva în urmă în mandatele prin care a trecut, care vrea să existe cât mai multă normalitate în această ţară, şi o lume care face politică pentru interese personale şi de partid şi care nu lasă nimic în urmă atunci când pleacă de pe funcţie", a afirmat Mălan.

El a amintit faptul că Partidul Naţional Liberal are 15% în Parlamentul României şi că "niciodată Partidul Social Democrat nu ar fi acceptat ca PNL să dea funcţia de prim-ministru dacă nu ar fi fost dificultăţile reale cu care se confruntă ţara".

"În aceste condiţii, practic, nu şi-au asumat responsabilitatea pentru a guverna ţara, au făcut această coaliţie de guvernare, au semnat un protocol prin care şi-au asumat că nu vor introduce şi nu vor susţine moţiune de cenzură împotriva Guvernului, au fost de acord cu toate măsurile luate de domnul Bolojan, în spaţiul public au susţinut această direcţie pentru ca în realitate şi în subteran să mineze în permanenţă guvernarea din care făceau parte", a declarat Mălan.

Din punctul său de vedere, moţiunea de cenzură este "o greşeală foarte mare" şi "o decizie total inoportună, având în vedere situaţia în care se află ţara şi conjunctura internaţională şi din care românii nu au nimic de câştigat".

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat, pentru AGERPRES, că susţinerea pentru Ilie Bolojan trebuie să pornească din Oradea, oraş în care acesta "a demonstrat că, printr-o administraţie corectă şi predictibilă, poţi să schimbi lucrurile".

"Ne dorim cu toţii ca România să fie o ţară predictibilă, o ţară corectă şi o ţară normală", a declarat Birta, exprimându-şi încrederea că parlamentarii vor vota împotriva moţiunii de cenzură şi vor permite continuarea reformelor începute de premier.

Mitingul s-a încheiat după aproximativ o oră, fără incidente, scrie Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest
ilie bolojan
piata victoriei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Valter Cojman   •   03 Mai 2026   •   22:19

Eu zic ca bolojenistii sa faca cerere la guvernul Bolojan ca sa li se aplice doar lor masurile de austeritate si restul populatiei sa fie scutit de aceste masuri.

Eugen   •   03 Mai 2026   •   22:08

Acum 1 ora era piața aproape goală.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano
Publicat acum 40 minute
Universitatea Craiova învinge dramatic Dinamo și urcă pe primul loc
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"
Publicat acum 1 ora si 10 minute
George Simion acuză coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR de jaf şi îşi întreabă urmăritorii dacă trebuie votată moţiunea de cenzură
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Vot cu bile la moţiune. PSD, şedinţă luni pentru a stabili strategia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 13 ore si 24 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close