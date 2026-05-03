Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Data actualizării: 19:42 03 Mai 2026 | Data publicării: 19:41 03 Mai 2026

Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Autor: Iulia Horovei

cole allen atentat casa albă Cole Allen, bărbatul suspectat că a deschis focul la o gală de presă la care a participat Donald Trump. Sursa foto: X, TMZ

Autoritățile de la Washington au dovezi că suspectul Cole Allen, profesorul care a deschis focul la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, a împușcat un agent federal.

Guvernul american deţine dovezi potrivit cărora un agent federal a fost împuşcat de suspectul aflat în prezent în arest, în timpul presupusei tentative de asasinare a preşedintelui Donald Trump, la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă de săptămâna trecută, a declarat duminică procurorul federal american Jeanine Pirro, relatează Reuters.

„Putem stabili acum că o alice provenită din muniţia puştii Mossberg a inculpatului s-a înfipt în fibra vestei ofiţerului Secret Service”, a declarat Jeanine Pirro în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN. "Este fără dubiu un proiectil tras de el", a adăugat Pirro.

Cole Allen, acuzat de trei fapte grave

Cole Tomas Allen este acuzat că a forţat un punct de control de securitate şi a deschis focul cu o puşcă în zona de acces către Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, pe 25 aprilie.

Allen este inculpat pentru tentativă de asasinat, folosirea unei arme de foc într-o infracţiune violentă şi transport ilegal de arme şi muniţie între state. El nu şi-a exprimat încă poziţia faţă de acuzaţii.

Procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, a declarat duminică, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că ar putea fi formulate noi acuzaţii pe măsură ce ancheta continuă, notează Agerpres.

Citește și: Trump refuză vesta antiglonț: „Nu vreau să par mai gras"

