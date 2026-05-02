DCNews Stiri Atac cu peste 160 de drone al Rusiei în Ucraina, la granița cu România
Data actualizării: 13:00 02 Mai 2026 | Data publicării: 12:51 02 Mai 2026

Atac cu peste 160 de drone al Rusiei în Ucraina, la granița cu România
Autor: Iulia Horovei

ismail tulcea ucraina romania granita razboi rusia dunare Portul Ismail. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Rusia a lansat un atac cu 163 de drone în Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă, la granița cu țara noastră.

Rusia a atacat Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă cu 163 de drone, cu care a bombardat infrastructura portuară a oraşului Ismail din regiunea Odesa şi sistemul energetic al provinciei Nikolaev, printre alte ţinte, potrivit autorităţilor locale şi statale, citate de EFE. Una dintre dronele rusești a intrat temporar și în spațiul aerian al țării noastre, potrivit informațiilor furnizate de MApN. 

Atac rusesc cu multiple tipuri de drone

Conform raportului zilnic al Forţelor Aeriene ucrainene, Rusia a atacat cu drone Shahed, Gerbera, Italmas şi alte tipuri de drone lansate de pe teritoriul rus şi din Peninsula Crimeea ocupată.

Dintre acestea, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 142 în nordul, sudul şi estul ţării.

Cu toate acestea, 17 drone de atac au lovit în 12 puncte, iar fragmente au căzut în alte două locuri.

Potrivit Administraţiei Regionale din Ismail, dronele ruseşti vizau infrastructura portuară a acestui oraş, dar „au provocat daune minime”.

De asemenea, drone ruseşti au atacat infrastructura energetică din Nikolaev, potrivit şefului Administraţiei Militare Regionale, Vitali Kim.

Rusia își continuă ofensiva în Ucraina

Rusia a atacat regiunea cu drone şi în ziua precedentă, lovind infrastructura energetică din provincia sudică şi rănind trei persoane.

Totodată, forţele ruse au atacat un microbuz de transport public cu o dronă în oraşul Herson din sudul Ucrainei, ucigând două persoane, potrivit administraţiei municipale a oraşului.

Potrivit acestei surse şi Administraţiei Militare Regionale din Herson, atacul a avut loc dimineaţa devreme asupra unui microbuz care circula în cartierul Dniprovski.

Un angajat al întreprinderilor municipale ale primăriei din Herson şi o femeie au murit la faţa locului. În plus, alţi şapte pasageri au fost răniţi, dintre care patru sunt angajaţi municipali.

