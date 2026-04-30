Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!

Jurnalistul Mircea Badea nu pare încântat de faptul că românii sărbătoresc 1 Mai cu grătare. El a subliniat faptul că în țara noastră, unele dintre cele mai importante sărbători sunt în mare parte despre mâncare.

"Urăsc asta cu grătarul de 1 Mai, detest. Pur și simplu urăsc asta cu grătarul de 1 Mai, dar, asta e țara. 1 Mai e despre să sfârâie grătarele. Sunt convins că mâine la televizor nu voi auzi decât: sfârâie grătarele. De aia nici nu mă uit. (...) 1 Decembrie este despre fasole cu ciolan.

Crăciunul e doar despre porc, șorici, cozonac, cârnați. Paștele e despre miei, cozonac și iepurașul. 1 Mai e despre sfârâitul grătarelor. Oribil. Am o zi proastă și am o toleranță mai mică la cretinism. În opinia mea cretinism, și nu o spun acuzator", a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

