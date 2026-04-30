DCNews Stiri Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!
Data actualizării: 23:58 30 Apr 2026 | Data publicării: 23:52 30 Apr 2026

Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!
Autor: Doinița Manic

imagine cu mircea badea Foto: captură video

Jurnalistul Mircea Badea critică obiceiul românilor de a sărbători 1 Mai cu grătare.

Jurnalistul Mircea Badea nu pare încântat de faptul că românii sărbătoresc 1 Mai cu grătare. El a subliniat faptul că în țara noastră, unele dintre cele mai importante sărbători sunt în mare parte despre mâncare.

VEZI ȘI: Locuri de grătar în București. Legea Picnicului prevede amenzi pentru grătarele în spații neamenajate

"Urăsc asta cu grătarul de 1 Mai, detest. Pur și simplu urăsc asta cu grătarul de 1 Mai, dar, asta e țara. 1 Mai e despre să sfârâie grătarele. Sunt convins că mâine la televizor nu voi auzi decât: sfârâie grătarele. De aia nici nu mă uit. (...) 1 Decembrie este despre fasole cu ciolan.

Crăciunul e doar despre porc, șorici, cozonac, cârnați. Paștele e despre miei, cozonac și iepurașul. 1 Mai e despre sfârâitul grătarelor. Oribil. Am o zi proastă și am o toleranță mai mică la cretinism. În opinia mea cretinism, și nu o spun acuzator", a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI: Ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de 1 Mai? Răspunsul românilor te-ar putea surprinde

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Petrolul atinge 126 $/baril după informațiile privind un nou atac pregătit de Trump împotriva Iranului
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Oana Gheorghiu: Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Președintele FIFA, Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială 2026
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Israelul ar putea „să acționeze din nou” contra Iranului
 
Cele mai citite știri
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
