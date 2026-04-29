Petrolul atinge cel mai ridicat preț de la începutul războiului din Iran. Cu cât se vinde acum un baril Brent

Petrolul a atins cel mai ridicat preț de la începutul războiului din Iran, scrie Sky News. Barilul de țiței Brent a atins prețul de 119,71 dolari, peste maximul anterior de 119,50 dolari din 9 martie. Toată ziua a existat o presiune ascendentă asupra contractului pentru livrare în iunie.

VEZI ȘI: Câți bani au cheltuit SUA în două luni de război în Iran

La nivelul actual, prețul este în creștere cu peste 7% față de prețul de deschidere înregistrat în Asia. De ce? Auzim că Donald Trump se hotărăște asupra unei blocade extinse a porturilor iraniene după ce a respins condițiile iraniene privind redeschiderea canalului maritim cheie Strâmtoarea Ormuz, scrie sursa citată.

Perspectivele unei catastrofe economice globale devin integrate în costurile energiei atâta timp cât aprovizionarea cu petrol și gaze naturale este întreruptă, mai notează sursa citată.

Blocada americană încearcă să prăbușească Iranul din interior, declară un oficial de rang înalt

SUA au „intrat într-o nouă fază” a războiului, menită să „ne facă să ne prăbușim din interior”, a declarat președintele parlamentului iranian.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a devenit o figură emblematică încă de la începutul conflictului, spune că blocada americană este menită să semene „presiune economică și diviziune internă”.

VEZI ȘI: Schimbare totală pe piața globală a petrolului. De ce plecarea Emiratelor Arabe Unite din OPEC nu poate fi ignorată

El spune că Donald Trump „împarte țara în două grupuri: radicali și moderați și apoi vorbește imediat despre o blocadă navală pentru a forța Iranul să se supună prin presiune economică și discordie internă”.

„Inamicul a intrat într-o nouă fază și vrea să activeze presiunea economică și diviziunea internă prin blocadă navală și agitație mediatică pentru a ne slăbi sau chiar a ne face să ne prăbușim din interior”, adaugă el.

Mai devreme, astăzi, o sursă din domeniul securității a declarat pentru televiziunea iraniană că Teheranul va întreprinde în curând „acțiuni militare fără precedent” împotriva blocadei americane.