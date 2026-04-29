Petrolul atinge cel mai ridicat preț de la începutul războiului din Iran. Cu cât se vinde acum un baril Brent
Data actualizării: 22:25 29 Apr 2026 | Data publicării: 22:13 29 Apr 2026

Petrolul atinge cel mai ridicat preț de la începutul războiului din Iran. Cu cât se vinde acum un baril Brent
Autor: Doinița Manic

imagine cu o pompa de petrol Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Cotațiile petrolului au atins valoarea maximă de la începutul războiului din Iran.

Petrolul a atins cel mai ridicat preț de la începutul războiului din Iran, scrie Sky News. Barilul de țiței Brent a atins prețul de 119,71 dolari, peste maximul anterior de 119,50 dolari din 9 martie. Toată ziua a existat o presiune ascendentă asupra contractului pentru livrare în iunie.

VEZI ȘI: Câți bani au cheltuit SUA în două luni de război în Iran

La nivelul actual, prețul este în creștere cu peste 7% față de prețul de deschidere înregistrat în Asia. De ce? Auzim că Donald Trump se hotărăște asupra unei blocade extinse a porturilor iraniene după ce a respins condițiile iraniene privind redeschiderea canalului maritim cheie Strâmtoarea Ormuz, scrie sursa citată.

Perspectivele unei catastrofe economice globale devin integrate în costurile energiei atâta timp cât aprovizionarea cu petrol și gaze naturale este întreruptă, mai notează sursa citată.

Blocada americană încearcă să prăbușească Iranul din interior, declară un oficial de rang înalt

SUA au „intrat într-o nouă fază” a războiului, menită să „ne facă să ne prăbușim din interior”, a declarat președintele parlamentului iranian.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a devenit o figură emblematică încă de la începutul conflictului, spune că blocada americană este menită să semene „presiune economică și diviziune internă”.

VEZI ȘI: Schimbare totală pe piața globală a petrolului. De ce plecarea Emiratelor Arabe Unite din OPEC nu poate fi ignorată

El spune că Donald Trump „împarte țara în două grupuri: radicali și moderați și apoi vorbește imediat despre o blocadă navală pentru a forța Iranul să se supună prin presiune economică și discordie internă”.

„Inamicul a intrat într-o nouă fază și vrea să activeze presiunea economică și diviziunea internă prin blocadă navală și agitație mediatică pentru a ne slăbi sau chiar a ne face să ne prăbușim din interior”, adaugă el.

Mai devreme, astăzi, o sursă din domeniul securității a declarat pentru televiziunea iraniană că Teheranul va întreprinde în curând „acțiuni militare fără precedent” împotriva blocadei americane.

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Publicat acum 22 minute
Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Publicat acum 32 minute
Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare
Publicat acum 38 minute
Marea Britanie expulzează un diplomat rus și îl convoacă pe ambasador, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan îi preia retorica lui Emil Boc. Provocarea momentului pentru cei care ”demolează” Guvernul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 15 ore si 28 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
