€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri Incendiul de la groapa de gunoi din Țuțora rămâne activ: Pompierii continuă să intervină
Data publicării: 16:28 28 Apr 2026

Incendiul de la groapa de gunoi din Țuțora rămâne activ: Pompierii continuă să intervină
Autor: Iulia Horovei

institutia prefectului iasi groapa de gunoi tutora Groapa de gunoi din Țuțora, Iași. Începând de duminică, 26 aprilie, a izbucnit un incendiu iar focul continuă să ardă. Sursa foto: Instituția Prefectului Iași, Facebook

Incendiul izbucnit duminică la groapa de gunoi din Țuțora, Iași continuă să ardă, chiar dacă nu se mai manifestă cu flacără deschisă, pompierii intervenind pentru lichidarea tuturor focarelor active.

Incendiul izbucnit la depozitul de deşeuri din Ţuţora nu se mai manifestă la suprafaţă, însă intervenţia pompierilor continuă pentru lichidarea completă a focarelor, potrivit informaţiilor furnizate de Instituţia Prefectului Iaşi.

Suprafața incendiului s-a redus la jumătate, fără flacără deschisă

Conform sursei citate, suprafaţa pe care se manifestă incendiul de la depozitul de deşeuri din Ţuţora s-a diminuat de la 12.000 metri pătraţi, cât era duminică, atunci când a izbucnit incendiul, la mai puţin de 6.000 metri pătraţi, şi nu se mai manifestă cu flacără deschisă.

La faţa locului acţionează în continuare 25 de pompieri militari cu şase autospeciale de mare capacitate ale Inspectoratului Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, în sprijinul cărora au fost aduse şi cinci cisterne ale societăţii de salubritate din Iaşi.

Intervenție masivă pentru stingerea incendiului

„Până în acest moment, echipele de intervenţie au utilizat aproximativ 1.500 de metri cubi de apă, alimentarea realizându-se din bazinul din zonă, cu o capacitate de 500 de metri cubi, dar şi de la CET Holboca. În paralel, Salubris desfăşoară lucrări de nivelare a unui strat de pământ pentru securizarea depozitului şi stingerea completă a incendiului”, informează Instituţia Prefectului Iaşi.

Autorităţile ieşene au anunţat că, în scurt timp, va fi deschisă şi celula 3 de depozitare, pentru a permite separarea perimetrelor şi reducerea riscului de extindere a focului.

„În ceea ce priveşte calitatea aerului, Direcţia Judeţeană de Mediu Iaşi a relocat autolaboratorul de analiză din cartierul Mircea cel Bătrân în curtea Primăriei din Ţuţora. Echipamentul va permite măsurători în timp real direct în zona afectată, completând datele furnizate de staţiile fixe din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, inclusiv cele din Tomeşti, Bosia-Ungheni şi Aroneanu. Autolaboratorul va rămâne în Ţuţora pentru următoarele 30 de zile, perioadă în care vor fi monitorizate atât evoluţia incendiului, cât şi efectele de după stingerea acestuia”, precizează Instituţia Prefectului Iaşi.

Amintim că, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, la depozitul de deşeuri Ţuţora a izbucnit un incendiu care, pe fondul codului portocaliu de vânt puternic, se manifesta iniţial pe o suprafaţă de circa 12.000 metri pătraţi. În prezent, suprafaţa pe care se manifestă incendiul s-a diminuat sub 6000 metri pătraţi, şi nu se mai manifestă cu flacără deschisă, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
iasi
groapa de gunoi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
