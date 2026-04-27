Incendiu puternic în Sectorul 5 din București: două locuințe cuprinse de flăcări

Update 2: În acest moment incendiul este lichidat, s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 150 mp.

Update 1: Incendiul este localizat, se lucrează la lichidarea acestuia.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, incendiul se manifestă cu intensitate ridicată la nivelul acoperișurilor a două construcții cu regim de înălțime parter.

Fumul dens este vizibil de la distanță, iar riscul de extindere la locuințele din apropiere este considerabil.

Intervenție amplă pentru limitarea dezastrului

Pompierii acționează atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru protejarea clădirilor din vecinătate. La fața locului au fost mobilizate progresiv forțe importante:

7 autospeciale de stingere

1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime

1 autospecială de descarcerare

1 ambulanță SMURD

1 echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF)

Fără victime până în acest moment

Autoritățile precizează că, până la această oră, nu au fost raportate victime. Situația rămâne însă în dinamică, iar echipele de intervenție continuă eforturile pentru lichidarea incendiului și prevenirea extinderii acestuia.

Reprezentanții ISU anunță că intervin în continuare la fața locului și vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce operațiunea evoluează.