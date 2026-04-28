€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea
Data publicării: 22:14 28 Apr 2026

Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea
Autor: Iulia Horovei

regele charles donald trump Regele Charles al III-lea (s), în vizită oficială în SUA, discută cu președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Regele Charles al III-lea, care efectuează marți o vizită oficială în Statele Unite, i-a oferit un cadou președintelui american Donald Trump.

Regele Charles al III-lea i-a oferit marţi preşedintelui american Donald Trump, în timpul vizitei de stat pe care o efectuează în SUA, un facsimil înrămat al planurilor pentru biroul Resolute Desk, una dintre cele mai faimoase piese de mobilier din Biroul Oval de la Casa Albă, relatează agenţia EFE, preluat de Agerpres.

Schițele datează din secolul al XIX-lea

Schiţele care datează din anul 1879, ale căror originale sunt păstrate la Muzeul Maritim Naţional din Londra, arată elevaţia frontală, vederea din partea superioară şi proiecţia biroului fabricat din lemnul navei britanice de explorare HMS Resolute, considerat un simbol al prieteniei şi unităţii dintre cei doi foşti inamici.

Statele Unite au recuperat nava blocată în Arctica şi au restituit-o Angliei în 1856 ca gest de bunăvoinţă. Aceeaşi navă a fost în continuare folosită de marina britanică. După ce HMS Resolute a fost dezafectată, coca sa a fost folosită pentru a construi trei birouri, dintre care unul i-a fost trimis de regina Victoria preşedintelui Rutherford B. Hayes în anul 1880.

De atunci, mai mulţi preşedinţi ai SUA l-au ales ca birou de lucru, în interiorul sau în afara Biroului Oval, printre aceştia numărându-se John F. Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden şi chiar Trump în primul său mandat.

Însă, la puţin timp după revenirea sa la Casa Albă, actualul preşedinte republican a anunţat în februarie 2025 că Resolute Desk va fi restaurat şi scos din Biroul Oval.

Ce cadou i-a oferit Trump Regelui Charles

La ceremonia desfăşurată marţi în Salonul Albastru de la Casa Albă, Trump i-a oferit regelui Charles al III-lea o copie personalizată a unei scrisori redactate în 1785 de al doilea preşedinte american, John Adams, care descrie în text cum a fost primit de regele George al III-lea ca prim ambasador american în Marea Britanie.

În acea scrisoare, Adams citează din discursul pe care l-a rostit în faţa regelui, un strămoş îndepărtat al lui Charles al III-lea, în care a promis restabilirea prieteniei dintre foştii inamici, un sentiment pe care Trump l-a evocat în timpul primirii călduroase pe care a oferit-o marţi cuplului regal la sosirea la Casa Albă.

Regina Camilla și Melania Trump și-au oferit cadouri

Regina Camilla şi prima doamnă Melania Trump au făcut la rândul lor schimb de cadouri.

Cadoul oferit de Camilla este o broşă realizată de artista britanică Fiona Rae, în timp ce cadoul oferit de soţia preşedintelui SUA este un set de şase linguriţe de ceai confecţionate din argint, modelul „English King” al Casei de bijuterii Tiffany, şi miere de la Casa Albă.

Fiecare linguriţă este gravată manual cu monograma reginei, în timp ce borcanele cu miere ilustrează interesul cuplului regal pentru apicultură şi aprecierea pentru sustenabilitate şi produse naturale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

regele charles
donald trump
sua
marea britanie
melania trump
Regina Camilla
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
