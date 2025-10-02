Ce cadouri de protocol a primit Maia Sandu: Cel mai scump dar a fost de la Macron. Cu ce a venit România

În doar trei luni, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a acumulat cadouri protocolare în valoare totală de 57.000 de lei moldovenești (aproximativ 14.820 RON), cel mai scump dintre acestea provenind din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron.

Conform datelor publicate de Președinție și raportate de Ziarul de Gardă, între iulie și septembrie 2025, șefa statului a primit 24 de daruri oficiale, a căror valoare cumulată a ajuns la suma menționată.

Cadouri din partea lui Emmanuel Macron și Friedrich Merz

Vizita lui Emmanuel Macron la Chișinău, prilejuită de Ziua Independenței Moldovei, a adus Maiei Sandu un pix-roller placat cu aur din colecția „Elysee” a casei S.T. Dupont, evaluat la 9.950 de lei moldovenești, cel mai scump obiect din lista oficială. Tot în aceeași zi, Macron i-a oferit și o bombonieră din porțelan, decorată cu flori și crenguțe aurite pe fundal albastru, în valoare de 5.640 de lei.

Din partea Germaniei, cancelarul Friedrich Merz i-a dăruit șefei statului un bol pentru fructe din porțelan Weimar, cu motive florale orientale, evaluat la 2.820 de lei.

Daruri din Vatican și Italia

Vizita oficială la Vatican i-a adus Maiei Sandu două cadouri din partea Papei Leon al XIV-lea: o carte intitulată L’appartamento pontificio delle udienze, în valoare de 1.290 de lei, și o sculptură în basorelief din bronz, stil modern-religios, ambalată într-o cutie albă de piele, estimată la 7.850 de lei. La rândul ei, președinta Moldovei i-a oferit Suveranului Pontif un tablou semnat de Valeria Duca, intitulat „Supraviețuire”, ce reprezintă imaginea unei refugiate ucrainene, expus anterior la expoziția „Februarie 2022: Ecouri”.

Din Italia, Maia Sandu a primit și o farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii. A fost oferită de Ignazio La Russa, președintele Senatului, și este evaluată la 6.150 de lei.

Ce cadouri au oferit Varșovia și București

Cadourile din Polonia au inclus o figurină din porțelan reprezentând un cocostârc alb, realizată manual de designerul Mieczysław Naruszewicz, în valoare de 4.850 de lei, oferită de președintele Poloniei, Andrzej Duda.

În cadrul Conferinței Anuale a Ambasadorilor, ministrul de Externe polonez, Radosław Sikorski, i-a dăruit o carte istorică, Dzieje Swoszowic: Królewskiej Perły Rzeczypospolitej, evaluată la 790 de lei.

Din partea României, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș-Nicolae Pîslaru, a oferit un set de birou Parker, incluzând stilou, călimară și cartușe, ambalat într-o cutie, estimat la 2.640 de lei.

Marea Britanie, Belarus și atenții din țară

Alte daruri primite de președinta Moldovei au venit din Marea Britanie, din Belarus, și din țară. Ambasadorul de Minsk, Anatoly Buben, a dăruit o față de masă cu șase șervețele, brodate manual și ambalate într-o cutie de lemn pictată cu flori tradiționale, evaluată la 3.800 de lei. Administrația orașului Northampton a oferit o oglindă decorativă „Art Deco” Mackintosh, realizată manual, în valoare de 680 de lei.

În cadrul unor evenimente locale, surorile Osoianu i-au oferit un suvenir decorativ din sticlă organică, gravat cu inscripția Festivalului Dinastiilor de Familii „La izvorul Osoiencelor”, evaluat la 350 de lei, iar la Festivalul Național de Folclor „La Nistru, la Mărgioară”, președinta a primit un alt suvenir din sticlă organică, personalizat prin gravură, în valoare de 450 de lei, notează Ziarul de Gardă.