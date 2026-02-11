Europa „cu două viteze”: Cum ar putea funcționa strategia propusă de Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare cooperarea între grupuri mai mici de țări, dacă nu este posibilă obținerea unei unanimități în avansarea agendei economice.

Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier italian, a cerut un „federalism pragmatic” înaintea unui summit crucial al liderilor UE - reuniunea informală a celor 27 șefi de stat și de guvern, organizată la Castelul Alden Biesen, Belgia, dedicată viitorului competitivității economice a Uniunii.

Împărțirea Uniunii Europene, pe modelul unui „federalism pragmatic”

Ursula von der Leyen a spus că statele dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici, dacă nu se poate găsi unanimitate înaintea summitului dedicat consolidării economiei europene, aflată sub presiune între SUA și China.

Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne promovarea unei agende economice „ambițioase” convenite de toate cele 27 de state membre, dar dacă acest lucru nu este posibil din cauza diferențelor politice, statele membre ar trebui să apeleze la coaliții mai mici.

Declarațiile acesteia vin după ce Mario Draghi, una dintre cele mai influente voci din dezbaterea europeană, a cerut UE să lucreze ca o adevărată uniune și a îndemnat liderii europeni să adopte o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiecte comune, de la energie la securitate.

„Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna să ajungem la un acord între toate cele 27 de state membre”, a transmis von der Leyen într-o scrisoare adresată liderilor, la începutul acestei săptămâni.

„Cu toate acestea, acolo unde lipsa de progres sau ambiție riscă să submineze competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei, nu ar trebui să ne ferim să folosim posibilitățile prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate”, a mai spus ea.

Liderii europeni, întâlnire pentru relansarea economică

Principiul cooperării consolidate permite statelor membre, cu o condiție - ca minimum nouă țări să fie de acord -, să aprofundeze integrarea fără restul statelor membre. Afirmațiile lui von der Leyen marchează o abatere semnificativă de la principiul consensului care ghidează instituțiile UE și deschide ușa către o Europă cu două viteze.

Liderii europeni se vor reuni, joi, la întâlnirea informală de la Castelul Alden Biesen, Belgia. Draghi se va alătura celor 27 de reprezentanți ai statelor membre, alături de fostul prim-ministru italian Enrico Letta. În perioada premergătoare reuniunii, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat pentru Euronews că întâlnirea va servi la concentrarea atenției asupra implementării rapoartelor Draghi și Letta, publicate în 2024, și va oferi „orientări politice clare” pentru lideri.

Înaintea summitului, un grup de 10 țări se va întâlni la invitația Germaniei, Italiei și Belgiei pentru a stabili o poziție comună. Și Franța va participa, potrivit unui diplomat.

În scrisoarea sa, von der Leyen a declarat că CE dorește să accelereze agenda de simplificare legislativă, dar a îndemnat co-legislatorii din Parlamentul European să fie constructivi.

De asemenea, ea a transmis că executivul european va lansa o nouă inițiativă pentru a reduce „suprareglementarea”, prin care statele membre adaugă birocrație suplimentară, pe lângă directivele UE existente.

Companiile europene critică de mult timp această practică, argumentând că aceasta crește costurile și creează confuzie în materie de reglementare pentru întreprinderile care operează în Europa.

