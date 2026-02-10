Comisia Europeană ia măsuri pentru protejarea copiilor și adolescenților de hărțuirea online

Comisia Europeană a adoptat marţi un plan de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice care urmăreşte să protejeze sănătatea mintală a copiilor şi a adolescenţilor în mediul online din UE, se arată într-un comunicat de presă.

Planul de acţiune se bazează pe implementarea unei aplicaţii la nivelul UE prin care victimele hărţuirii online să poată primi cu uşurinţă ajutor, coordonarea abordărilor naţionale în ceea ce priveşte combaterea comportamentului dăunător online şi prevenirea hărţuirii cibernetice prin încurajarea unor practici digitale mai bune şi mai sigure.

"Victimele hărţuirii cibernetice trebuie să aibă o modalitate clară şi uşoară de a raporta hărţuirea şi de a obţine ajutor. Acesta este motivul pentru care un element esenţial al planului de acţiune este lansarea unei aplicaţii accesibile şi uşor de utilizat pentru raportarea hărţuirii cibernetice către o linie de asistenţă telefonică naţională", precizează Comisia Europeană.

"Şi mai important, aplicaţia va fi o modalitate prin care copiii şi adolescenţii vor putea primi sprijin şi prin care vor putea stoca şi trimite dovezi în condiţii de siguranţă. Comisia va elabora un model al aplicaţiei, pe care statele membre îl pot utiliza ulterior pentru a-l adapta, a-l traduce şi a-l conecta la serviciile naţionale relevante", se subliniază în comunicat.

Conform Comisiei Europene, "fiecare tânăr, oriunde ar fi în UE, ar trebui să fie protejat în mod egal împotriva hărţuirii cibernetice", iar "statele membre ar trebui să elaboreze planuri naţionale cuprinzătoare şi să utilizeze o perspectivă comună asupra hărţuirii cibernetice pentru a colecta şi a compara datele", acesta fiind "un pas important către un front mai unit împotriva hărţuirii cibernetice".

"Planul de acţiune încurajează practicile digitale sănătoase, responsabile şi respectuoase încă de la o vârstă fragedă", notează CE, precizând că "prevenirea hărţuirii cibernetice se va afla în centrul viitoarei revizuiri" a orientărilor sale "adresate cadrelor didactice pentru promovarea alfabetizării digitale, ca parte a obiectivului mai larg de consolidare a competenţelor digitale şi de îmbunătăţire a utilizării tehnologiilor digitale în cadrul uniunii competenţelor".

Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice

În paralel, Comisia anunţă că va extinde resursele şi formarea privind hărţuirea cibernetică adresate şcolilor, prin intermediul centrelor pentru un internet mai sigur şi al platformei "Un internet mai bun pentru copii".

Comisia va pune în aplicare Planul de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice împreună cu statele membre, cu industria de profil, cu societatea civilă, cu organizaţiile internaţionale şi cu copiii înşişi.

De asemenea, Comisia notează că "lucrează la iniţiative viitoare precum proiectul-pilot privind o soluţie a UE de verificare a vârstei care să protejeze viaţa privată, viitorul act legislativ privind echitatea digitală, un grup de experţi care să contribuie la activitatea Comisiei privind protecţia copiilor în mediul online şi o anchetă privind impactul platformelor de comunicare socială asupra sănătăţii mintale".

Conform estimărilor, unul din şase copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani declară că a fost victimă a hărţuirii cibernetice, iar cel puţin unul din opt copii recunoaşte că i-a hărţuit cibernetic pe alţii.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat anul trecut, mai mult de 9 din 10 europeni afirmă că este urgent ca autorităţile publice să acţioneze pentru a proteja copiii în mediul online în ceea ce priveşte impactul negativ al platformelor de comunicare socială asupra sănătăţii lor mintale (93%), hărţuirea cibernetică şi hărţuirea online (92%) şi asigurarea unor mecanisme de restricţionare a conţinutului inadecvat vârstei (92 %).

Planul de acţiune împotriva hărţuirii cibernetice a fost elaborat pe baza unei consultări specifice cu peste 6.000 de copii şi a unei consultări publice mai ample, mai precizează Comisia, potrivit Agerpres.

