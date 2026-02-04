Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat că închiderea prematură a centralelor pe cărbune până în 2026 a creat probleme. Potrivit acestuia, banii primiți de la Uniunea Europeană au fost folosiți în alte scopuri, nu pentru a construi centrale noi, iar proiectele au rămas pe hârtie, motiv pentru care Comisia Europeană cere acum returnarea banilor.

„Dacă tot aveam deadline-ul 2032, de ce s-a grăbit cineva să închidă niște mine până în 2026?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Vă spun ce am găsit eu. Încep cu cărbunele... România și-a asumat în 2020-2021 când era negocierea PNRR-ului cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. De ce? Ar trebui întrebați oamenii care au decis acest lucru. Eu am întrebat și funcționarii ridicau din umeri: „Așa au zis cei de la MIPE, așa a zis ministrul”.

Eu am spus direct și răspicat: Unii cu trotinete electrice și care se plimbă prin sandale au făcut atât de mult rău României, și atunci, și acum, cum nu își pot imagina.

Am ajuns într-o situație aproape imposibilă, anul trecut, la ministerul Energiei, când trebuiau închise centralele pe cărbune până în 31 decembrie pentru că România a încasat 1,8 miliarde de euro pentru a face centrale noi, fotovoltaic plus stocare, pentru a înlocui centralele pe cărbune.

Au luat banii, au intrat în conturile Ministerului de Finanțe, au fost folosiți la tot felul de lucruri, iar proiectele energetice au rămas pe hârtie.

Am reușit la finalul anului trecut să termin și să încep construcția unui parc fotovoltaic și a unui parc de stocare. Acum, avem o ofertă la una dintre cele două termocentrale, dar durează 4 ani să le pui în funcțiune. Adică ne ducem cu ele până în 2029-2030. Și am ajuns în situația în care Comisia să spună: „Da, păstrați centralele pe cărbune, dar plătiți penalitatea de 1,8 miliarde de euro înapoi pentru că nu ați folosit acești bani ca să înlocuiți centralele”, a spus Bogdan Ivan la DC News.

Video: