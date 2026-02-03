Mark Rutte critică Rusia și o acuză că nu e serioasă în privința negocierilor de pace

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi, la Kiev, că atacul masiv al Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, din cursul dimineţii, după o pauză de patru zile a bombardamentelor, demonstrează lipsa de interes a Kremlinului faţă de procesul de pace, informează EFE, citată de Agerpres.

"Preşedintele (american Donald) Trump şi echipa sa încearcă să oprească această vărsare de sânge. Este clar că Ucraina este gata să sprijine acest lucru. S-au făcut progrese, dar Rusia continuă să atace. Cel mai recent atac a avut loc aseară. Acest lucru arată că nu sunt serioşi în ceea ce priveşte pacea", a apreciat Rutte în discursul său adresat parlamentului ucrainean la scurt timp după sosirea la Kiev.

Rutte se referea la eforturile de a pune capăt războiului prin negocieri conduse de administraţia Trump. Negociatori din Ucraina, Rusia şi Statele Unite urmează să organizeze a doua rundă de discuţii trilaterale miercuri şi joi în Emiratele Arabe Unite. Aceste discuţii au început luna trecută în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi.

În discursul său, Rutte a afirmat că economia rusă suferă efectele sancţiunilor occidentale, în ciuda sprijinului pe care Kremlinul îl primeşte din partea Chinei, Coreei de Nord şi Iranului.

Rutte a mai declarat că Rusia resimte consecinţele măsurilor sporite împotriva aşa-numitei "flote fantomă" pe care o foloseşte pentru a ocoli sancţiunile asupra petrolului său şi s-a angajat, în numele NATO, să continue să facă presiuni asupra Moscovei şi să sprijine Kievul.

Încheierea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina va necesita "alegeri dificile", a mai declarat Rutte, citat de Reuters. Secretarul general al NATO, care a vorbit prin intermediul unui traducător, a transmis parlamentului de la Kiev că programul de achiziţie de arme PURL furnizează 90% din rachetele folosite pentru apărare aeriană a Ucrainei.

Vizita lui Rutte nu a fost anunţată în prealabil

Mark Rutte a sosit marţi la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la câteva ore după ce Rusia a bombardat masiv infrastructura energetică a capitalei şi a altor zone din ţară, lăsând mii de cetăţeni fără încălzire sau electricitate pe fondul temperaturilor extreme de iarnă.

Zelenski a postat o înregistrare video în care apare alături de Rutte în timp ce aprind lumânări şi aduc un omagiu apărătorilor ucraineni căzuţi lângă memorialul naţional din Piaţa Independenţei din Kiev.

Vizita lui Rutte nu a fost anunţată în prealabil, aşa cum se întâmplă de obicei din motive de securitate atunci când oficiali de rang înalt din instituţii internaţionale, şefi de stat sau de guvern călătoresc în ţara invadată de Rusia.

Deplasarea secretarului general al NATO are loc în contextul în care ministrul energiei ucrainean, Denîs Şmîgal, a acuzat Moscova de tentativă de "genocid de iarnă" pe fondul atacurilor la scară largă asupra infrastructurii energetice a ţării, punând capăt unei pauze de câteva zile, relatează dpa.

Şmîgal a declarat că Rusia a folosit rachete balistice şi de croazieră, precum şi drone, pentru a lovi ţinte civile, inclusiv centrale termice şi clădiri înalte.

El a descris atacurile ca fiind un efort deliberat de a lăsa civilii fără încălzire în frigul extrem. La Kiev, prognoza pentru marţi este de minus 20 de grade Celsius.

Zelenski a acuzat Moscova de "terorism şi escaladare" în urma atacurilor asupra Kievului. "Să profiţi de cele mai reci zile de iarnă pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât să recurgă la diplomaţie", a scris el pe X.

Nouă persoane au fost rănite în atacuri, a spus Zelenski, Rusia desfăşurând peste 70 de rachete şi 450 de drone de atac.