DCNews Stiri Mario Draghi: UE trebuie să devină o „federație autentică“, pentru a evita declinul
Data publicării: 14:35 02 Feb 2026

Mario Draghi: UE trebuie să devină o „federație autentică“, pentru a evita declinul
Autor: Ioan-Radu Gava

uniunea europeana steaguri Foto: Unsplash

Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei, spune că Uniunea Europeană trebuie să devină o „federație autentică“.

Fostul prim-ministru italian a declarat că Uniunea Europeană riscă subordonarea, divizarea și dezindustrializarea dacă nu devine mai coezivă, scrie Euronews.

„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs susținut luni la Universitatea Ku Leuven din Belgia.

Potrivit lui Draghi, „puterea impune Europei să treacă de la confederație la federație”, deoarece ordinea globală „acum este defunctă”.

CITEȘTE ȘI                   -                 Tensiuni în UE, din cauza armatei europene. Kaja Kallas spune clar care va fi relația cu NATO

„O lume cu mai puțin comerț și reguli mai slabe ar fi dureroasă”, a spus el.

În discursul său, rostit în timp ce primea o diplomă de onoare din partea universității, Draghi a spus că el crede că „gruparea țărilor mici nu produce automat un bloc puternic” și a susținut că în domeniile în care Europa s-a „federalizat” - comerțul, concurența, piața unică, politica monetară - este „respectată ca o putere și [poate] negocia ca una singură”.

Ca dovadă, el a indicat acordurile comerciale „de succes” negociate recent cu India și America Latină.

„Unde nu am reușit – în domeniul apărării, al politicii industriale, al afacerilor externe – suntem tratați ca un ansamblu lax de state de dimensiuni medii, care trebuie divizate și tratate în consecință”, a spus Draghi.

CITEȘTE ȘI                 -                 Ursula von der Leyen, criticată dur de un fost comisar european

„Dintre toți cei prinși acum între SUA și China, doar europenii au opțiunea de a deveni ei înșiși o putere autentică. Așadar, trebuie să decidem: rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau luăm măsurile necesare pentru a deveni o singură putere?”, a întrebat Draghi.

„O Europă care nu își poate apăra interesele nu își va păstra valorile mult timp”, a mai zis Draghi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

