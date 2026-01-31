Pene masive de curent în Ucraina: Metroul din Kiev a fost oprit complet

Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei "defecţiuni tehnice" pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a declarat ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmîgal, citat de AFP.

"Astăzi, în jurul orei locale 10:42 (08:42 GMT), s-a produs o defecţiune tehtnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 de kilovolţi care leagă reţelele electrice ale României şi Republicii Moldova, precum şi linia de 750 de kilovolţi ce leagă vestul şi centrul Ucrainei", a indicat ministrul Denis Şmîgal într-o postare pe Telegram.

"O cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina"

"Aceasta a provocat o cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina şi a declanşat mecanisme de protecţie automată în substaţii", a adăugat el, fără a face mai multe precizări despre originea acestei defecţiuni tehnice.

Ministrul a precizat că au fost instituite întreruperi de urgenţă a curentului electric în oraşul Kiev, în regiunea capitalei ucrainene, precum şi în regiunile Jitomir (centru) şi Harkov (nord-est).

"Alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în următoarele ore", a asigurat Şmîgal.

Mai devreme, fapt rar de la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022, autorităţile ucrainene au anunţat închiderea temporară a metroului din Kiev din cauza penuriei de electricitate.

"Din cauza unei întreruperi a alimentării cu electricitate provenind de la centrele de aprovizionare externe, circulaţia trenurilor şi funcţionarea scărilor rulante au fost suspendate la metrou", a explicat operatorul Kiev Metro într-un mesaj postat pe Facebook.

Reţeaua va servi ca adăpost până la restabilirea curentului, a indicat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un mesaj pe Telegram.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale

Metroul din Kiev este o arteră de transport vitală pentru capitala ucraineană şi îşi întrerupe rareori operaţiunile, chiar şi în timpul bombardamentelor intense ruseşti.

Aproximativ 800.000 de pasageri utilizează zilnic metroul, potrivit datelor publicate anul trecut. Locuitorii Kievului utilizează în special cele 52 de staţii ale sale ca adăposturi antiaeriene în timpul atacurilor ruseşti.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale acum aproape patru ani, dar Kievul afirmă că această iarnă a fost cea mai grea de până acum, atacurile lăsând milioane de oameni fără electricitate şi căldură în condiţii de ger.

Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat să înceteze atacurile asupra Kievului timp de o săptămână, până duminică, în urma unei solicitări din partea omologului său american Donald Trump, conform Agerpres.

