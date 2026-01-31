€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Pene masive de curent în Ucraina: Metroul din Kiev a fost oprit complet
Data actualizării: 15:58 31 Ian 2026 | Data publicării: 15:56 31 Ian 2026

Pene masive de curent în Ucraina: Metroul din Kiev a fost oprit complet
Autor: Tiberiu Vasile

Pene masive de curent în Ucraina: Metroul din Kiev a fost oprit complet Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

O defecțiune tehnică la liniile electrice care leagă Ucraina de România și Republica Moldova a provocat sâmbătă pene masive de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei "defecţiuni tehnice" pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a declarat ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmîgal, citat de AFP.

"Astăzi, în jurul orei locale 10:42 (08:42 GMT), s-a produs o defecţiune tehtnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 de kilovolţi care leagă reţelele electrice ale României şi Republicii Moldova, precum şi linia de 750 de kilovolţi ce leagă vestul şi centrul Ucrainei", a indicat ministrul Denis Şmîgal într-o postare pe Telegram.

"O cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina"

"Aceasta a provocat o cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina şi a declanşat mecanisme de protecţie automată în substaţii", a adăugat el, fără a face mai multe precizări despre originea acestei defecţiuni tehnice.

Ministrul a precizat că au fost instituite întreruperi de urgenţă a curentului electric în oraşul Kiev, în regiunea capitalei ucrainene, precum şi în regiunile Jitomir (centru) şi Harkov (nord-est).

"Alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în următoarele ore", a asigurat Şmîgal.

Mai devreme, fapt rar de la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022, autorităţile ucrainene au anunţat închiderea temporară a metroului din Kiev din cauza penuriei de electricitate.

"Din cauza unei întreruperi a alimentării cu electricitate provenind de la centrele de aprovizionare externe, circulaţia trenurilor şi funcţionarea scărilor rulante au fost suspendate la metrou", a explicat operatorul Kiev Metro într-un mesaj postat pe Facebook.

Reţeaua va servi ca adăpost până la restabilirea curentului, a indicat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un mesaj pe Telegram.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale

Metroul din Kiev este o arteră de transport vitală pentru capitala ucraineană şi îşi întrerupe rareori operaţiunile, chiar şi în timpul bombardamentelor intense ruseşti.

Aproximativ 800.000 de pasageri utilizează zilnic metroul, potrivit datelor publicate anul trecut. Locuitorii Kievului utilizează în special cele 52 de staţii ale sale ca adăposturi antiaeriene în timpul atacurilor ruseşti.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale acum aproape patru ani, dar Kievul afirmă că această iarnă a fost cea mai grea de până acum, atacurile lăsând milioane de oameni fără electricitate şi căldură în condiţii de ger.

Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat să înceteze atacurile asupra Kievului timp de o săptămână, până duminică, în urma unei solicitări din partea omologului său american Donald Trump, conform Agerpres.  

CITEȘTE ȘI: Pană de curent în Republica Moldova. Traficul din Chișinău, dat peste cap, după ce semafoarele s-au oprit - Galerie Foto
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
romania
moldova
pana de curent
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 30 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 35 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 5 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close