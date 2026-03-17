Trump spune că refuzul NATO de a ajuta SUA în privința Iranului este o „greșeală foarte prostească”: Nu mai avem nevoie de ei!

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite au fost informate de majoritatea aliaților săi NATO că nu doresc să se implice în operațiunea militară din Iran, o mișcare pe care a descris-o drept o „greșeală foarte prostească”, scrie Reuters.

Vorbind la un eveniment din Biroul Oval, Trump a declarat că țările NATO susțin războiul comun dintre SUA și Israel, care a intrat acum în a treia săptămână, chiar dacă nu au vrut să se implice.

VEZI ȘI: Reacția României la amenințarea Iranului. Cristian Diaconescu: Ambasadorul lor să știe că e mai liniștit să-ți faci viața în mall, decât în Teheran

„Cred că NATO face o greșeală foarte prostească”, a spus Trump. „Toată lumea este de acord cu noi, dar nu vor să ajute. Și noi, știți, noi, ca Statele Unite, trebuie să ne amintim asta pentru că ni se pare destul de șocant”, a adăugat el.

Trump a cerut națiunilor să ajute la paza Strâmtorii Hormuz după ce Iranul a răspuns atacurilor americano-israeliene folosind drone, rachete și mine pentru a închide efectiv canalul pentru petroliere. Însă mai mulți aliați ai SUA au declarat luni că nu au planuri imediate de a trimite nave pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii, respingând practic apelul lui Trump pentru sprijin militar.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian

Donald Trump: Nu mai avem nevoie şi nici nu mai dorim asistenţa ţărilor NATO

De altfel, tot marți, Donald Trump a scris într-o postare pe Truth Social că „nu mai are nevoie de ajutor”, pentru că Iranul a fost decimat, afirmând totodată că nici nu a avut nevoie niciodată de ajutor, pentru că SUA sunt cea mai puternică ţară din lume.

„Din fericire, am decimat armata Iranului - marina lor a dispărut, forţele aeriene au dispărut, sistemele antiaeriene şi radarele au dispărut şi, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai ameninţa niciodată pe noi, pe aliaţii noştri din Orientul Mijlociu sau pe lume!”, a scris Trump.

„Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai „avem nevoie” şi nici nu mai dorim asistenţa ţărilor NATO — NICIODATĂ NU AM AVUT! (...). La fel şi în cazul Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud”, continuă el.

„De fapt, vorbind în calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică ţară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI!”, a mai scris Trump cu litere mari, aşa cum obişnuieşte să facă pentru a sublinia o anumită idee.