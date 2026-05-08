Republica Moldova, tot mai aproape de UE: Bruxelles cere începerea rapidă a negocierilor de aderare

Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil, a declarat vineri, la Chişinău, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, care a precizat că nu a fost stabilită o dată exactă în această privinţă, informează Reuters.

Încă nu pot spune exact când vor începe negocierile privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, a spus Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Maia Sandu.

Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană

Republica Moldova şi-a depus cererea de aderare la UE la 3 martie 2022, iar pe 17 iunie acelaşi an Comisia Europeană şi-a emis avizul privind cererea de aderare la UE.

În 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de ţară candidată şi a invitat Comisia Europeană să transmită Consiliului un raport cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul blocului comunitar european privind cererea de aderare.

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare de începere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. În decembrie 2023, liderii statelor UE au decis să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova şi au invitat Consiliul să adopte cadrul de negociere, după finalizarea etapelor relevante prevăzute în raportul Comisiei din 8 noiembrie 2023.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024 şi, patru zile mai târziu, Uniunea Europeană a organizat prima conferinţă interguvernamentală cu Republica Moldova pentru a începe negocierile de aderare cu această ţară.

Progrese în ceea ce priveşte procesul de aderare

Negocierile de aderare au loc în cadrul conferinţelor interguvernamentale între miniştrii şi ambasadorii statelor membre ale UE şi ai ţării candidate. Negocierile acoperă ansamblul de drepturi comune şi legislaţia comună ("acquis-ul UE") şi sunt împărţite în diferite capitole sau grupuri tematice de capitole, care cuprind diferite domenii de politică. Conferinţele de aderare pot fi organizate fie la nivel ministerial, fie la nivel de adjuncţi.

La 25 iunie 2024, UE a organizat prima sa conferinţă de aderare cu Republica Moldova, începând formal negocierile de aderare.

În urma progreselor şi a eforturilor de reformă ale Republicii Moldova, liderii statelor UE au solicitat în mod repetat Consiliului să înregistreze progrese în ceea ce priveşte procesul de aderare, începând cu grupul tematic al elementelor fundamentale, în conformitate cu metodologia de extindere şi cu abordarea bazată pe merit, conform Agerpres.

