Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan? Tudorel Toader, fost judecător CCR, explicații

Fostul judecător CCR spune că „este un joc de echilibru dintre cele două puteri: puterea executivă și puterea legislativă. Președinte, guvern, parlament”.

Potrivit acestuia, Constituția îi oferă președintelui rolul de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, însă această putere nu este nelimitată.

„Președintele are rolul de a propune candidatul la funcția de prim ministru, dar președintele nu are un drept de decizie discreționară, după voința lui, să pună pe cine vrea”, explică Tudorel Toader la B1 TV.

Fostul ministru a explicat că întâlnirile dintre președinte și partidele parlamentare nu reprezintă simple formalități politice.

„Consultările, acelea informale, sunt pentru tatonarea terenului. Consultările cu grupurile parlamentare au rolul de a vedea dacă se consolidează o majoritate de susținere guvernamentală”, adaugă el.

CITEȘTE ȘI: Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”

Tudorel Toader: „Președintele nu poate să înfrângă voința Parlamentului”

Analiza fostului ministru vine în contextul în care Parlamentul a votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului și la instalarea unui executiv interimar.

„Parlamentul a votat pentru moțiune de cenzură pentru demobilizarea primului ministru și a guvernului, până în momentul respectiv, care a devenit interimar”, susține fostul ministru.

În această situație, spune Tudorel Toader, șeful statului trebuie să țină cont de semnalul politic transmis prin votul legislativului.

„Președintele, când desemnează, nu poate să înfrângă voința Parlamentului”, spune Toader.

Fostul judecător CCR atrage atenția că, într-un sistem parlamentar și constituțional, majoritatea are un rol decisiv în desemnarea viitorului premier.

„În 2020, președintele Iohannis a forțat un pic Constinuția. L-a desemnat tot pe Ludovic Orban, în speranța de a nu fi validat, de a nu obține votul de încredere. Și dacă mai e încă o dată sau de două ori, se ducea la anticipate. Ceea ce a și declarat că dorea. Dar parlamentarii din momentul respectiv, nu doreau anticipate, cum nu doresc și azi. De aceea l-au validat pe Orban, contra cosiderentelor deciziei Curții Constituționale”, explică Tudorel Toader.

Poate fi desemnat din nou Ilie Bolojan? Tudorel Toader: „În mod normal, nu”

Una dintre cele mai discutate ipoteze politice din ultimele zile este posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou pentru funcția de premier.

Tudorel Toader spune însă că există un obstacol constituțional și politic important.

„Dacă nu avem majoritate, cea de a doua ipoteză este că, în momentul candidaturii, președintele trebuie să se asigure că premierul va forma în timp de 10 zile, ca să aibă susținere parlamentară”, spune fostul judecător.

Apoi a venit și explicația care schimbă întreaga discuție despre o eventuală repropunere.

„Se întreabă dacă poate fi tot Bolojan. În mod normal, nu poate fi tot Bolojan pentru că Parlamentul l-a invalidat și asta e voința Parlamentului, voință suverană”, susține Tudorel Toader.

Scenariul care poate schimba tot. Tudorel Toader: „Dacă e altă majoritate, poate fi desemnat”

Fostul ministru al Justiției nu exclude complet posibilitatea unei noi desemnări, dar cu o condiție.

„Dacă s-ar forma o majoritate din vechea alianță, adică din aceleași patru partide plus minorități, n-ar putea fi desemnat. Adică fără PSD, fără cine mai e acolo. Dacă e altă majoritate, poate fi desemnat, dar noi vorbim de om, de candidat, nu de guvern”.

Avertisment privind prelungirea interimatului: „Ceva nu funcționează”

În analiza sa, Tudorel Toader a ridicat și problema prelungirii perioadei de interimat, despre care spune că poate produce contradicții politice și juridice.

„Mai e ceva. Ceva care e o fractură în logica aceasta. Trece un interval de timp”, spune fostul judecător CCR care susține că menținerea unui guvern interimar pentru perioade lungi poate deveni o problemă serioasă pentru funcționarea statului. „Avem nevoie de o prelungire a interimatului? Avem nevoie de o prelungire a funcționării guvernului? Asta ne face să spunem da?”.

În opinia sa, partidele riscă să transmită un mesaj contradictoriu dacă prelungesc blocajul politic și apoi revin la aceeași formulă respinsă anterior.

„Noi nu vrem să scurtăm interimatul? Nu vrem să înlăturăm provizoratul, să meargă țara asta normal? Prelungim o lună, două, trei luni, și după aia spunem că se poate același?”

Tudorel Toader consideră că postarea deputatului Gabriel Andronache cu referire la numirea lui Bolojan din nou premier ridică semne serioase de întrebare.

„În logica de aici, ceva nu funcționează, după opinia mea. Două argumente nu rezistă”, conchide Tudorel Toader.

Gabriel Andronache: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru

Ieri, deputatul PNL Andronache a formulat motivele pentru care Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier.

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru

Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se împlini.

Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”, a scris Andronache pe pagina de Facebook.