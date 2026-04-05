Înțelegere Nicușor Dan - PSD? Chirieac: "Dacă se confirmă, schimbarea va fi foarte rapidă"

Data publicării: 21:41 05 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat un scenariu care ar prevede plecarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, ca urmare a unui acord între președintele Nicușor Dan și PSD.

România TV a avansat un scenariu privind debarcarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria: este vorba despre un posibil acord al PSD cu președintele Nicușor Dan. Surse politice citate de România TV au afirmat că Nicușor Dan ar fi de acord ca Ilie Bolojan să plece din funcția de premier, însă USR va face parte din viitorul Guvern.

Nou Guvern PSD-PNL-USR-UDMR, cu alt premier?

Scenariul citat spune că Nicușor Dan ar putea să-i ceară lui Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, iar coaliția de guvernare va continua în aceeași formulă: PSD-PNL-USR-UDMR. Conform aceleiași surse, liderii PSD ar fi fost de acord cu această variantă, deoarece ar considera că Ilie Bolojan premier ar fi cea mai rea variantă. Partidul Social Democrat ar fi dispus să colaboreze cu altcineva pentru funcția de premier și cu rămânerea USR la guvernare. Un nume vehiculat, aflat în pole-position, pentru a fi premier este Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe. Și Nicușor Dan l-ar susține. De asemenea, ar fi vorba și despre o regândire a ministerelor, respectiv PSD să obțină mai multe portofolii importante, în timp ce USR să se aleagă cu mai puține. 

Ce se întâmplă în România dacă Nicușor Dan acceptă plecarea lui Ilie Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest scenariu.

”Dacă înțelegerea despre care vorbiți, între Nicușor Dan și PSD se confirmă, atunci România are șansa să nu treacă prin criză. Deci, în acest moment, inclusiv USR, dacă rămâne la guvernare, va dori plecarea lui Bolojan. Asta este, chiar dacă e premierul lor. Schimbarea se va produce foarte rapid. Și, atunci, România are șansa să nu intre și mai mult în groapă. Dacă informația nu se confirmă și Nicușor Dan îl sprijină pe Bolojan... l-am văzut pe Bolojan că a lăsat de o parte orice fel de inflexibilitate.

Bolojan a mai spus că în cazul în care Nicușor Dan candidează la prezidențaile în 2030, vă dați seama cât mai e până atunci, dânsul (n.red.-Ilie Bolojan) nu va candida. Adică i-a cerut indirect îndurare lui Nicușor Dan. Asta a făcut Ilie Bolojan. I-a cerut îndurare lui Nicușor Dan, să nu cumva să îl schimbe din funcția de prim-ministru. Dacă Nicușor îl va menține premier, vom trece printr-o perioadă cumplită. Groapa se va adânci exponențial, deoarece instabilitatea asta politică ne va costa mult, în împrumuturi, dobânzi, investitori etc.”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

