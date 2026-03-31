DCNews Stiri Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Data publicării: 11:43 31 Mar 2026

Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Autor: Elena Aurel

Sorin Grindeanu / Inquam Photos / George Călin

Bogdan Chirieac a explicat miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, într-un context tensionat pentru coaliția aflată la guvernare.

Președintele Nicușor Dan l-a chemat miercuri, la Cotroceni, pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, în contextul tensiunilor din coaliție și a faptului că social-democrații iau în calcul ieșirea de la guvernare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că Nicușor Dan l-a chemat pe Sorin Grindeanu pentru a-l convinge să susțină continuarea actualei coaliții de guvernare.

„De ce l-a chemat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu? Oare ca să-l convingă mai departe sau să se sfătuiască cu el cum să scape împreună de Ilie Bolojan?”, a întrebat jurnalista România TV.

„Cred că prima dintre variante este valabilă, deoarece președintele Nicușor Dan s-a exprimat public, de cel puțin două ori, că își dorește ca actuala coaliție să continue. Asta înseamnă că domnul Nicușor Dan, deși nu cred că are o simpatie pronunțată pentru domnul Bolojan, dorește ca domnul Bolojan să rămână, iar USR-ul să rămână de asemenea la guvernare. Este singurul motiv pentru care Sorin Grindeanu este convocat la Palatul Cotroceni”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă

„Este un moment foarte dificil pentru țară. Nu e un moment bine ales”

Analistul politic este de părere că țara trece printr-o perioadă dificilă și nu este un moment propice pentru ruperea guvernului.

„Bun, dar toate semnalele sunt că PSD nu mai vrea actuala coaliție și sunt semnale din interiorul PSD, din teritoriu, adică Sorin Grindeanu are și presiunea oamenilor din teritoriu. Cu ce ar putea să-l convingă? Ce ar putea să-i promită?”, a întrebat jurnalista România TV.

„Este foarte adevărat. Este un moment foarte dificil pentru țară, acum când vorbim. Pe criza internă provocată clar de Ilie Bolojan - prin măsurile economice aberante pe care le-a luat, că nu este întâmplător ce s-a petrecut în țara noastră - se suprapune și criza externă pe care o vedem cu toții. Vedem în buzunarele noastre această criză.

Dacă se rupe guvernul în acest moment, nu știm ce se întâmplă cu fondurile europene, pot să întârzie de la Bruxelles. De asemenea, cu sistemul bancar - sistemul bancar internațional a fost foarte mulțumit de măsurile lui Bolojan, care a tăiat orbește și a mărit taxele în mediul privat. De altfel a băgat țara în recesiune. Deci nu se pune problema că nu ar trebui schimbat Bolojan și actuala coaliție nu ar trebui restructurată, poate prin renunțarea la USR. Momentul nu e bine ales”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“

Ce ar putea primi în schimb Sorin Grindeanu

Întrebat ce ar putea primi în schimb Sorin Grindeanu, dacă ar accepta să aștepte, Bogdan Chirieac a răspuns că acesta nu ar avea anumite beneficii, poate doar anumite garanții din partea președintelui că premierul Ilie Bolojan va fi mai puțin inflexibil.

Potrivit lui Bogdan Chirieac, premierul Ilie Bolojan își construiește imaginea pentru o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

„Nu cred că poate primi ceva în schimb, decât efectiv o discuție cu președintele pe această temă. Nu ai ce să primești în schimb... Poate garanția președintelui că domnul Bolojan va fi mai puțin inflexibil, numai că domnul Bolojan o face expres, adică dânsul își făurește viitorul de candidat la prezidențiale în 2030, având această atitudine de om inflexibil.

Cumva, îl copiază pe Theodor Stolojan din 1991, numai că Theodor Stolojan așa era. Lasă că era un finanțist reputat și cu mare experiență, dar așa era caracterul domniei sale. Dânsul, însă, fără cunoștințe de economie - și repet, am văzut ce a reușit în materie de economie - își făurește acest statut. Să știți că are 18-20% din încrederea populației.

Cred că se va încerca convingerea lui Sorin Grindeanu ca PSD-ul să nu provoace această criză politică”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 26 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 30 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 47 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 52 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 7 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close