Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac

Președintele Nicușor Dan l-a chemat miercuri, la Cotroceni, pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, în contextul tensiunilor din coaliție și a faptului că social-democrații iau în calcul ieșirea de la guvernare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că Nicușor Dan l-a chemat pe Sorin Grindeanu pentru a-l convinge să susțină continuarea actualei coaliții de guvernare.

„De ce l-a chemat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu? Oare ca să-l convingă mai departe sau să se sfătuiască cu el cum să scape împreună de Ilie Bolojan?”, a întrebat jurnalista România TV.

„Cred că prima dintre variante este valabilă, deoarece președintele Nicușor Dan s-a exprimat public, de cel puțin două ori, că își dorește ca actuala coaliție să continue. Asta înseamnă că domnul Nicușor Dan, deși nu cred că are o simpatie pronunțată pentru domnul Bolojan, dorește ca domnul Bolojan să rămână, iar USR-ul să rămână de asemenea la guvernare. Este singurul motiv pentru care Sorin Grindeanu este convocat la Palatul Cotroceni”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă

„Este un moment foarte dificil pentru țară. Nu e un moment bine ales”

Analistul politic este de părere că țara trece printr-o perioadă dificilă și nu este un moment propice pentru ruperea guvernului.

„Bun, dar toate semnalele sunt că PSD nu mai vrea actuala coaliție și sunt semnale din interiorul PSD, din teritoriu, adică Sorin Grindeanu are și presiunea oamenilor din teritoriu. Cu ce ar putea să-l convingă? Ce ar putea să-i promită?”, a întrebat jurnalista România TV.

„Este foarte adevărat. Este un moment foarte dificil pentru țară, acum când vorbim. Pe criza internă provocată clar de Ilie Bolojan - prin măsurile economice aberante pe care le-a luat, că nu este întâmplător ce s-a petrecut în țara noastră - se suprapune și criza externă pe care o vedem cu toții. Vedem în buzunarele noastre această criză.

Dacă se rupe guvernul în acest moment, nu știm ce se întâmplă cu fondurile europene, pot să întârzie de la Bruxelles. De asemenea, cu sistemul bancar - sistemul bancar internațional a fost foarte mulțumit de măsurile lui Bolojan, care a tăiat orbește și a mărit taxele în mediul privat. De altfel a băgat țara în recesiune. Deci nu se pune problema că nu ar trebui schimbat Bolojan și actuala coaliție nu ar trebui restructurată, poate prin renunțarea la USR. Momentul nu e bine ales”, a spus Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“

Ce ar putea primi în schimb Sorin Grindeanu

Întrebat ce ar putea primi în schimb Sorin Grindeanu, dacă ar accepta să aștepte, Bogdan Chirieac a răspuns că acesta nu ar avea anumite beneficii, poate doar anumite garanții din partea președintelui că premierul Ilie Bolojan va fi mai puțin inflexibil.

Potrivit lui Bogdan Chirieac, premierul Ilie Bolojan își construiește imaginea pentru o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

„Nu cred că poate primi ceva în schimb, decât efectiv o discuție cu președintele pe această temă. Nu ai ce să primești în schimb... Poate garanția președintelui că domnul Bolojan va fi mai puțin inflexibil, numai că domnul Bolojan o face expres, adică dânsul își făurește viitorul de candidat la prezidențiale în 2030, având această atitudine de om inflexibil.

Cumva, îl copiază pe Theodor Stolojan din 1991, numai că Theodor Stolojan așa era. Lasă că era un finanțist reputat și cu mare experiență, dar așa era caracterul domniei sale. Dânsul, însă, fără cunoștințe de economie - și repet, am văzut ce a reușit în materie de economie - își făurește acest statut. Să știți că are 18-20% din încrederea populației.

Cred că se va încerca convingerea lui Sorin Grindeanu ca PSD-ul să nu provoace această criză politică”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.