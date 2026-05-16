Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Acesta a vorbit și despre războiul din Orientul Mijlociu, punctând la un moment dat că în trecut Israelul și Iranul erau "prieteni", dar că relația dintre cele două țări se va putea îmbunătăți din nou abia atunci când regimul de la Teheran va fi schimbat.

"Dacă Iranul ar reveni la o autocrație pacifistă, ca să spun așa, practic nu am mai avea război în Orientul Mijlociu", a punctat la un moment dat analistul politic Bogdan Chirieac.

Dr. Herman Berkovits: Populația iraniană iubește Israelul

"Aveți foarte mare dreptate. Iranul a fost prieten cu Israelul. Eu îmi aduc aminte că am ajuns în Israel, am avut chiar și pacienți care au venit din Iran, populația iraniană iubește Israelul. Au puțin curaj să facă demonstrații, dar se fac demonstrații pentru Israel și pentru Beniamin Netanyahu și așteaptă, dar vă dați seama ce înseamnă Iranul, ce înseamnă acei ayatollahi. Nu le pasă de oameni, dacă au fost în stare să omoare zeci de mii de iranieni cu sânge rece, se vorbește de 30-40-50, de 60 de mii de iranieni care au fost omorâți de conducătorii lor.

Eu sunt sigur că dacă ar fi un alt regim ar fi o legătură formidabilă între Iran și Israel. Să știți că există în Israel o comunitate foarte mare de evrei din Iran, oameni foarte serioși, foarte buni, comercianți foarte buni, deștepți, care au și astăzi legături cu mulți din populația iraniană. Dar iranienii trăiesc în frică și deși trăiesc într-o situație economică groaznică de grea, toată lumea știe treaba asta, conducătorilor nu le pasă, lor le pasă de un singur lucru, ca ei să rămână la putere și să distrugă Israelul - acesta este motto-ul lor. Nu va exista acest lucru, noi nu vom dispărea. Israelul nu poate să dispară, suntem oameni puternici care ne luptăm pentru patrie", a spus Herman Berkovits.





