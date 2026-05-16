Herman Berkovits, informații din culisele negocierilor Israel-România: "Majoritatea au fost realizate prin mine"

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost invitat la DC News, unde a vorbit despre relațiile diplomatice și colaborarea bilaterală dintre România și Israel. Promotor al Școlii Medicale românești și susținător al parteneriatelor dintre cele două state în diverse domenii, acesta este recunoscut ca un nume de referință în medicina internațională. Născut la Târgu-Lăpuș și absolvent al Facultății de Medicină din Cluj (promoția 1971), Dr. Berkovits s-a format profesional în spitalele din Maramureș și Suceava, înainte de a-și continua cariera în Israel. În cadrul interviului, acesta a oferit, în exclusivitate pentru DC News, detalii din culisele discuțiilor și colaborărilor dintre cele două țări.

Informații din culisele discuțiilor Israel-România

"Au fost foarte multe întâlniri între delegațiile din România, minștrii din România, cu cei din Israel, în Israel. Majoritatea, vreau să vă spun, au fost realizate prin mine. Atât întâlnirile la nivelul acela, să nu mai zic de cele cu Netanyahu, au fost realizate de prin mine. La o parte dintre aceste întâlniri am participat și eu. Au participat și miniștrii ai Apărării din Israel, care sunt prietenii mei. Vreau să vă spun că miniștrii Apărării sunt gata să facă orice. Ministrul Apărării din România a spus> 'noi vrem așa și așa'. Tot ce au vrut românii se poate realiza, adică să se facă fabrici în România, să se dezvolte partea de armament în România, și așa mai departe. Sunt lucruri care de ani de zile care se puteau face.

De exemplu, îmi aduc aminte că se vorbea de drone cu românii în urmă cu 5-7 ani. Erau discuții în care se punctase faptul că ai noștri voiau să facă drone în România. Nu s-a făcut și e păcat. Au fost niște miliarde de euro care s-au pierdut. Acum toată lumea face drone. Este o mare colaborare în această privință. Știu multe dintre aceste instituții israeliene de armament care sunt aici. Vă dați seama, noi din păcate trebuie să ne confruntăm cu multe lucruri.

Dr. Herman Berkovits: Acesta e marele nostru noroc

Dezvoltarea e formidabilă la noi și acesta e marele nostru noroc. Dacă nu ar fi fost ea, eu cred că Israelul ar fi fost nimicit într-un fel sau altul. De ce? Vă dați seama că în doi ani și jumătate s-au tras peste 40.000 de rachete de toate felurile înspre noi. Vorbim de rachete mici, rachete mari de sute de kilograme din Iran, și altele mai complexe. Dacă aceste rachete ar fi căzut pe casele noastre eu cred că o Israelul sau o parte mare din el ar fi fost distrus. Au fost rachete și cu 400 sau 500 de kg de explozibil. Au căzut în jurul Tel al Avivului. Străzile ar fi fost pur și simplu terminate. Vă dați seama ce explozii pot cauza acele rachete. Au tras și asupra civililor, iar pentru ei nu contează nimic.

Ei nu trag că să omoare doar evrei. În acest război de două luni aproape au murit 25 de civili. Din ei jumătate nici nu erau evrei, erau creștini și arabi. De exemplu, au dat într-o casă unde se pregăteau niște căsătorii într-un sat arăbesc. Toate miresele au fost omorâte. Alt exemplu, o rachetă a căzut la 100-150 de metri de locurile sfinte ale noastre și de locurile creștinești. Vă dați seama că doar o astfel de bombă poate să șteargă tot ce înseamnă istoria creștină, istoria iudaică și chiar a musulmanilor", a spus Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, la interviurile DC NEWS.

CITEȘTE ȘI: "Partea de nord a Israelului trăieşte astăzi în frică". Dr. Herman Berkovits spune ce se întâmplă la graniţa cu Libanul

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: