€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar
Data publicării: 14 Mai 2026

BREAKING NEWS Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar
Autor: Doinița Manic

romania republica moldova punct de frontiera vama Mihai Savin este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost pus sub control judiciar.

Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost pus joi sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, transmite Agerpres.

Conform unor oficiali ai Parchetului, Mihai Savin este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.

În acelaşi dosar, au fost plasate sub control judiciar alte două persoane, acuzate de fals intelectual şi uz de fals, dintre care una are funcţie de conducere în Direcţia Regională Vamală Galaţi.

În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai savin
Autoritatea Vamala Romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Sorana Cîrstea - Coco Gauff, meci de foc în semifinalele de la WTA Roma 2026 / Rezultat
Publicat acum 21 minute
Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
Publicat acum 25 minute
Navă ancorată lângă Strâmtoarea Ormuz, capturată și escortată spre Iran
Publicat acum 28 minute
Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, pus sub control judiciar
Publicat acum 44 minute
Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să atace la CCR OUG privind programul SAFE, susține Daniel Zamfir
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 17 ore si 39 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 5 ore si 5 minute
PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close