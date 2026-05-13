DCNews Stiri Marea Britanie trimite nave de război și avioane Typhoon în zona fierbinte a lumii
Data publicării: 13 Mai 2026

Marea Britanie trimite nave de război și avioane Typhoon în zona fierbinte a lumii
Autor: Dana Mihai

imagine cu o nava care trece prin stramtoarea ormuz Marea Britanie trimite nave de război și avioane Typhoon în zona fierbinte a lumii. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Marea Britanie va contribui cu avioane Typhoon, nava HMS Dragon și echipamente autonome de vânătoare de mine pentru securizarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut de ministrul apărării, John Healey, în timpul unui summit în format virtual cu peste 40 de omologi din alte state implicate în misiune, despre care Healey a spus că va deveni operaţională atunci când condiţiile o vor permite.

Misiunea va fi „defensivă și credibilă”

'Împreună cu aliaţii noştri, această misiune multinaţională va fi defensivă, independentă şi credibilă', a afirmat el într-un comunicat.

Contribuţia britanică va fi sprijinită printr-un nou fond de 115 milioane de lire sterline (155,53 milioane de dolari) pentru drone vânătoare de mine şi sisteme antidrone, Londra încercând să asigure transporturile comerciale de angajamentul său faţă de libertatea de navigaţie în contextul tensiunilor regionale crescute.

Citește și: Tensiuni uriașe între SUA și Iran. Trump spune că acordul "abia mai respiră"

Pachetul va include sisteme autonome de detecţie şi eliminare de mine maritime, bărci-drone de mare viteză, avioane Typhoon pentru patrule aeriene şi nava HMS Dragon, un distrugător aflat deja în drum spre Orientul Mijlociu.

Marea Britanie are deja desfăşuraţi peste 1.000 de militari în regiune în cadrul operaţiunilor defensive actuale, inclusiv echipe antidrone şi escadrile de avioane de vânătoare.

marea britanie
strâmtoarea Ormuz
