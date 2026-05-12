Ministrul Sănătății din Franța, despre hantavirus: „Secvențierea completă nu este finalizată"
Data publicării: 12 Mai 2026

Ministrul Sănătății din Franța, despre hantavirus: „Secvențierea completă nu este finalizată”
Autor: Loredana Iriciuc

Ministrul Sănătății din Franța, despre hantavirus „Secvențierea completă nu este finalizată" / FOTO: magnific.com @DC Studio

Ministrul Sănătăţii din Franţa, Stephanie Rist, a declarat marţi că nu există certitudini privind o posibilă mutaţie a tulpinii de hantavirus implicate în focarul epidemiologic de pe nava de croazieră MV Hondius.

„Există lucruri pe care nu le cunoaştem despre acest virus", a declarat Stephanie Rist în Adunarea Naţională a Franţei, conform Agerpres. „Nu avem încă finalizată secvenţierea completă a virusului, care ne-ar permite să afirmăm cu certitudine astăzi, chiar dacă ni s-au dat asigurări liniştitoare până acum, că acest virus nu a suferit încă mutaţii", a adăugat ea.

OMS: nu există indicii privind un comportament neobișnuit al virusului

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a transmis că, în acest moment, nu există dovezi care să indice un comportament neobișnuit al tulpinii de hantavirus detectate pe navă, cu excepția zonei geografice în care a apărut focarul.

Tulpina Anzi, legată de focarul de pe vasul de croazieră

Focarul înregistrat pe nava MV Hondius a fost asociat cu tulpina de hantavirus Anzi. În gestionarea situației, autoritățile sanitare au colaborat cu specialiști din Argentina, unde un focar similar provocat de aceeași tulpină s-a încheiat în 2019.

OMS a confirmat până în prezent nouă cazuri de infectare cu hantavirus și a recomandat izolarea persoanelor suspecte.

Totodată, organizația a transmis că este posibil să apară noi cazuri, având în vedere contactele dintre pasageri înainte de identificarea focarului.

În același timp, OMS a precizat că nu există indicii privind o extindere largă a epidemiei în acest moment.

