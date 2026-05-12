AFM pune la bătaie miliarde de lei pentru români în 2026. Cine primește bani pentru fotovoltaice, mașini electrice și piste de biciclete

Statul pregătește un buget uriaș pentru 2026, cu miliarde de lei direcționate către panouri fotovoltaice, programe Rabla, iluminat public LED, infrastructură pentru mașini electrice, piste de biciclete și proiecte de mediu finanțate inclusiv prin PNRR.

Administrația Fondului pentru Mediu pregătește un buget de proporții pentru anul 2026, iar documentul pus în transparență de Guvern arată unde vor merge miliardele colectate din taxe de mediu și din vânzarea certificatelor de emisii de carbon. Bugetul total al Fondului pentru Mediu și al AFM ajunge la peste 7,4 miliarde lei credite de angajament și peste 6,5 miliarde lei credite bugetare.

Cele mai mari sume sunt direcționate către programe de energie verde, iluminat public cu LED, fotovoltaice, infrastructură pentru mașini electrice, gestionarea deșeurilor și proiecte preluate din PNRR. În paralel, AFM anunță și restructurări interne, reducerea numărului de posturi și tăieri de cheltuieli de personal.

Unde merg cei mai mulți bani în 2026

Documentul arată că una dintre cele mai mari finanțări va merge către programul de iluminat public cu LED. Pentru acest program sunt prevăzute credite de angajament de aproape 1,7 miliarde lei și credite bugetare de 1,3 miliarde lei.

De asemenea, programul „Casa Verde Fotovoltaice” rămâne unul dintre pilonii principali ai AFM. Pentru instalarea de panouri fotovoltaice sunt prevăzute peste 500 milioane lei credite bugetare.

În plus, apare și un program separat pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice instalate prin programele AFM, pentru care sunt prevăzute credite de angajament de 400 milioane lei.

Bugetul include și bani pentru:

Rabla Clasic și Rabla Plus - peste 61 milioane lei

programul dedicat persoanelor fizice pentru mașini nepoluante - peste 303 milioane lei

infrastructură de încărcare pentru mașini electrice - 100 milioane lei

microbuze electrice pentru elevi - peste 134 milioane lei

piste de biciclete - peste 47 milioane lei

PNRR și proiectele de deșeuri primesc sute de milioane

O parte importantă a bugetului este legată de proiectele de mediu preluate din PNRR. AFM va gestiona în continuare proiecte pentru:

centre de colectare cu aport voluntar;

insule ecologice digitalizate;

centre integrate de colectare separată;

infrastructură pentru gunoiul de grajd și deșeuri agricole compostabile.

Numai pentru investițiile din PNRR privind instalațiile de reciclare a deșeurilor sunt prevăzute peste 335 milioane lei credite bugetare.

În același timp, AFM anunță că o parte dintre proiectele suspendate din PNRR vor fi finanțate direct din Fondul pentru Mediu. Pentru acestea sunt prevăzute peste 125 milioane lei credite bugetare.

AFM anunță restructurări și reduceri de personal

Nota de fundamentare arată că AFM trebuie să reducă cheltuielile de personal cu 10%, în baza OUG nr. 7/2026. Instituția anunță mai multe măsuri:

reducerea sporului pentru condiții periculoase de muncă cu aproximativ 80%;

încetarea raporturilor de muncă pentru angajații aflați la vârsta pensionării;

reducerea Comitetului de Avizare de la 21 la 7 membri;

desființarea unui post de vicepreședinte;

reducerea numărului total de posturi de la 350 la 330.

AFM spune că măsurile sunt necesare pentru „consolidarea disciplinei financiare” și respectarea țintelor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvern.

Banii vin din taxe de mediu și certificate de carbon

Fondul pentru Mediu estimează venituri totale de peste 4 miliarde lei în 2026. O mare parte provine din taxele și contribuțiile de mediu, dar și din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Printre sursele importante de venit se numără:

contribuția pentru economia circulară;

ecotaxa pentru pungi;

contribuțiile pentru ambalaje;

taxele pentru uleiuri minerale;

contribuțiile pentru anvelope;

penalitățile pentru emisiile de carbon;

sumele din schema certificatelor verzi.

Doar din vânzarea certificatelor de emisii, AFM estimează venituri de aproape 2,4 miliarde lei.

Statul păstrează miliarde din excedentul AFM

Documentul arată că AFM are un excedent acumulat de aproape 4 miliarde lei din anii precedenți. O parte din bani vor fi utilizați pentru finanțarea programelor din 2026, dar și pentru continuarea restituirilor taxei auto și a timbrului de mediu.

Guvernul precizează că aproape 72 milioane lei sunt păstrate pentru restituirea taxelor auto, iar alte peste 338 milioane lei rămân blocate pentru eventuale cereri de restituire până în 2027.

Proiectul de Hotărâre de Guvern este în prezent în transparență decizională.