Elena Udrea: Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan! 

Elena Udrea se poziționează de partea președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook, în schimbul de replici dintre președintele Nicușor Dan și procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!

Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme ca în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO și, prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale.

Ca să zic așa, faptul ca ai fost olimpic internațional la matematică, faptul ca ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru ca Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru ca fusesei voleibalistă (baschetbalistă), deci a presupus ca ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!!

Iar ca este așa, nu mă poate contrazice nimeni!“, a scris, pe Facebook, Elena Udrea.

Reamintim că Laura Codruța Kovesi l-a atacat dur pe Nicușor Dan, după ce președintele a spus că înclină să creadă că DNA a făcut abuzuri în timpul mandatului acesteia.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. (…) cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună“, a spus Laura Codruța Kovesi pentru Context.ro.