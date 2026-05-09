Horoscop 9 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna își continuă tranzitul în semnul Vărsătorului, iar Soarele se apropie de un sextil cu Jupiter. În ciuda caracterului eratic al zilei, vom reuși să ne păstrăm credința în viitor.

Horoscop 9 mai 2026 Berbec

Ziua va fi mai imprevizibilă decât te-ai fi așteptat. Însă, vei reuși să te adaptezi de fiecare dată când va apărea o schimbare bruscă în program. Nu prea te vei putea baza pe ceilalți.

Horoscop 9 mai 2026 Taur

Va trebui să împaci și capra și varza. Se anunță multiple cheltuieli, iar tu te vei zbate să îți eficientizezi bugetul. Dar cu Mercur în semnul tău, vei avea numeroase idei.

Horoscop 9 mai 2026 Gemeni

Când este vorba de acele decizii zilnice, minore, nu vei avea probleme. Însă, ziua nu este potrivită pentru acele decizii majore, importante pe termen lung.

Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii mai 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 9 mai 2026 Rac

Nu este cazul să exagerezi cu nimic. Încearcă să îți protejezi energia și timpul. Și să nu permiți celorlalți să profite de generozitatea ta.

Horoscop 9 mai 2026 Leu

Vei avea tendința de a te preocupa prea mult pentru orice. Astrele îți recomandă să rămâi cu picioarele pe pământ și să eviți persoanele imorale.

Horoscop 9 mai 2026 Fecioară

Te va obseda ideea de dreptate. Nu vrei să greșești nimănui cu nimic și nici tu să nu fii respectat. Și totul va depinde, în mare parte, de atitudinea afișată.

Horoscop 9 mai 2026 Balanță

Pentru orice situație, mai ales dacă este vorba de una stresantă, trebuie să știi că ai mai multe variante. Nu trebuie să te blochezi din cauza fricii.

Horoscop 9 mai 2026 Scorpion

Gestionarea timpului va fi problematică. De aceea, îți este necesar un program al zilei cât mai realist. Nu ești robot să le faci pe toate în câteva ore.

Horoscop 9 mai 2026 Săgetător

O parte din tine va fi dornică de distracție. Iar cealaltă se va demonstra a fi destul de muncitoare. Iar tu vei dori să le împaci.

Horoscop 9 mai 2026 Capricorn

Nu e bună nici prea multă liniște în casă! Dar nici o atmosferă tensionată permanent. Deci vei duce negocieri cu familia pentru a avea o zi echilibrată.

Horoscop 9 mai 2026 Vărsător

Nu prea vei avea încredere în nimeni astăzi. Nici în cei apropiați. Și vei încerca să te bazezi pe propriile forțe, de fiecare dată.

Horoscop 9 mai 2026 Pești

De idei și vorbe nu duci lipsă. Însă, când este vorba de trecut la fapte, îți vei da seama că ai unele frici. Pe care le poți depăși cu ajutorul celor dragi.