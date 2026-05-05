A doua jumătate a lunii mai va fi influențată de tranzitul lui Marte în Taur. Iată că, după câteva săptămâni foarte agitate, vine o perioadă în care să ne așezăm, în care să facem pași către stabilitate și planuri mai serioase.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pe 19 mai, Marte(guvernatorul tău) va intra în casa a doua. Ceea ce înseamnă că preocuparea principală va fi aceea de a-ți proteja bugetul. Pentru că vor apărea numeroase provocări neașteptate și îți vei da seama de unele greșeli din trecut. Dar vei adopta un stil mai frugal.

Taur/Ascendent în Taur

Marte va intra în semnul tău și se va asigura că nu mai procrastinezi. Că devii mai competitiv și că nu te vei lăsa până când nu vei câștiga unele lupte de putere. Ce-i drept, s-ar putea să fii și mai furios sau nerăbdător ca altădată. Activitatea fizică te va ajuta enorm.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tu încă te obișnuiești cu intrarea Uranus în semnul tău. Suflă vântul schimbării, de asta poți fi sigur. Însă, traversezi o perioadă de aparentă stagnare. Astrologul îți recomandă să îți faci strategii, să fii discret și să nu forțezi nimic. Pe plan financiar, pot apărea oportunități.

Rac/Ascendent în Rac

A doua jumătate a lunii mai îți priește de minune! Venus(Micul Benefic) se alătură lui Jupiter(Marele Benefic) în semnul tău. Și această combinație îi va ajuta mai ales pe cei dintre voi care știu să aprecieze jumătatea plină a paharului. Sau pe cei care mețin relații armonioase cu prietenii sau cunoscuții.

Leu/Ascendent în Leu

Marte va tranzita casa carierei. Te vei trezi dintr-o dată foarte ambițios, concentrat pe obținerea unei reputații favorabile și dornic de planuri pe termen lung. Pe ici pe colo, vei fi mai șef ca alții. Tocmai de aceea, trebuie să te ferești cât poți de conflictele cu autoritățile sau cu instituțiile importante.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va face o conjuncție cu Uranus în casa carierei. Decizii, discuții sau surprize din punct de vedere profesional. Astrologul îți recomandă să nu uiți de spiritul de echipă și să ai mai multă încredere în viitorul apropiat. Redu volumul vocii interioare critice!

Balanță/Ascendent în Balanță

Astrele te vor susține, mai ales pe plan profesional. Printr-o serie de oportunități sau vizibilitate oferite de către șefi. Însă, pe plan relațional pot apărea neplăceri mai ales din cauza banilor. Tu și partenerul/familia nu vă puneți de acord asupra unor investiții. Vă veți da seama că bugetul comun nu este unul echitabil.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, propriul guvernator, va tranzita casa a șaptea. Deci, atenția voastră va fi către calitatea relației de cuplu. Marte se pricepe să provoace și scandal, dar să și retrezească pasiunea. Cei singuri vor avea tendința de a se grăbi. În orice caz, este o perioadă bună pentru decizii legate de relație.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Urmează o perioadă plină de ajustări. La locul de muncă, în treburile gospodărești. Aproape că îți vei pierde încrederea că vor veni și zile liniștite. Astrologul îți atrage atenția că haosul de la locul de muncă va fi greu de gestionat. Ai nevoie de simplitate. Și îți vei da seama că nu îți ridică nimeni nicio statuie.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

O perioadă foarte romantică! Plină de oportunitâți din punct de vedere personal. Cupidon și astrele s-au înțeles să îți ofere clipe memorabile la final de mai. Vei uita de unele nemulțumiri și vei căuta multiple căi de a te distra, de a merge la evenimente sau de câștiga unele competiții.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

A doua jumătate a lunii mai va fi plină de activități. Însă vei îmbina utilul cu plăcutul! Vei dori să te simți util și aproape că nu vei simți deloc epuizarea. Iar unele proiecte ți se vor potrivi ca o mănușă.

Pești/Ascendent în Pești

Astrele vor ca tu să îți recâștigi încrederea în propria persoană. Și îți vor oferi destule ocazii în care să îți dai seama de câte ești capabil. Este cazul să ieși din postura de victimă! O perioadă bună pentru mutări, schimburi de idei și călătorii.