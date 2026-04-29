Pe 1 mai, vom avea un eveniment destul de special: Luna Plină din Scorpion.

Orice fază a Lunii care se petrece în semnul Scorpionului poate fi considerată precum o adevărată renaștere. Luna Plină se referă la o finalizare, o încheiere, un apogeu. Avem în față momentul perfect să lăsăm deoparte ceea ce s-a învechit sau care nu ne mai este de folos, pentru a crea o nouă viață. Și orice criză poate deveni o mare oportunitate.

"Luna Plină din Scorpion este unul dintre evenimentele mele preferate. De fiecare dată când are loc, o dată pe an, ne poate aduce declicul necesar să renunțăm la ce nu ne facem bine. Să nu uităm că arhetipul Scorpionului este și cel al Păsării Phoenix. De asemenea, Luna Plină din Scorpion pune accentul pe axa resurselor, fie la nivel național, fie individual. În astrograma României de la 1 decembrie 1918, Luna se afla în Scorpion. Deci nu degeaba trecem în aceste zile printr-o serie provocări ale mentalului colectiv. Nimic nu este întâmplător", a declarat astrologul Daniela Simulescu.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se petrece în casa a opta. Este posibil să te confrunți cu unele crize din punct de vedere financiar. Însă le vei depăși cu siguranță.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Plină va fi în casa a șaptea. Și relația de cuplu poate trece printr-o serie de provocari. Sau cu familia. Pot ieși la suprafață detalii greu de acceptat.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Plină va activa casa a șasea. Pot apărea crize la locul de muncă. Probleme care se rezolvă pe ultima sută de metri. De asemenea, pot fi și îngrijorări legate de sănătate.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină se va petrece în casa a cincea. Copiii pot trece prin evenimente mai neplăcute. De asemenea, îți vei da seama că nu are rost să preiei tu problemele celor din jur.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină va avea loc în casa a patra. Când vine vorba de zona imobiliară, starea gospodăriei și relația cu familia, nimic nu va fi simplu. Și efectele se vor vedea pe plan profesional.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Plină se va petrece în casa a treia. Intuiția va fi aliatul tău cel mai de preț! Chiar dacă te va ajuta să îți dai seama că unele situații nu sunt ceea ce par și că nu ți se potrivesc.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină va fi în casa a doua. Orice criză financiară poate fi o adevărată oportunitate, o lecție pe termen lung. Stai departe de acele cheltuieli total inutile.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină se petrece în semnul tău. Este genul de moment “stop și de la capăt”. Vei încheia un capitol. Un gest necesar pentru a îți permite o reinventare.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Plină va fi în casa a douăsprezecea. Astrologul îți recomandă să te extragi din mediile disfuncționale, să îți protejezi sănătatea și să nu mai ignori odihna.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Cu Luna Plină din casa a unsprezecea, vei vedea mult mai clar cine îți este prieten și cine nu. Și nu mai are rost să găsești scuze nimănui.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină va activa casa a zecea. Unele proiecte profesionale te chinuie mai mult decât este cazul. Încearcă să refuzi compromisurile și să arăți ce nu funcționează.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Plină se va afla în casa a noua. Și vine momentul unor decizii. Vei fi nevoit să faci unele compromisuri. Iar dilemele te vor stresa serios.