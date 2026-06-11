Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Iată previziunile generale pentru weekendul 13-14 iunie.

Evenimentul principal al acestui weekend este intrarea lui Venus în semnul Leului. Tranzitul va începe duminică, 13 iunie și se va încheia pe 9 iulie.

Planeta frumuseții și a plăcerilor se mută în cel mai extravagant semn zodiacal. Subiectul preferat al acestui tranzit: iubirea de sine. Venus este legată de iubire și de creativitate. Arhetipul Leului ne învață că avem nevoie în mod necondiționat de iubire, distracție, admirație și validare. Vulnerabilitățile acestui tranzit sunt vanitatea și aroganța.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va trece în casa a unsprezecea. Deci vei avea parte de socializare, evenimente distractive, revederi cu prieteni. Și chiar ți-ar prii să te gândești mereu la jumătatea plină a paharului. Să stai departe de locuri unde nu te simți bine.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Dacă ești într-o relație, astrele te vor ajuta să te conectezi într-un mod mai profund cu partenerul. Chiar și simplele treburi gospodărești vă vor ajuta să vă descoperiți altfel. Celor singuri, le recomandăm să caute motive de bucurie, să evite oamenii care nu fac altceva decât să se plângă. Călătoriile vor fi memorabile.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Din start, trebuie să știi că socoteala de acasă nu se va potrivi cu aceea din târg. De aceea, este important să porți discuții despre bani cu familia. Să negociezi, să cauți cele mai bune oferte sau să amâni unele tranzacții. Duminică va fi o zi bună pentru a te ocupa de activitățile care îți îmbunătățesc starea de spirit.

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Capricorn/Ascendent în Capricorn

Un weekend bun din punct de vedere personal. Sau unul în care trebuie să îți întorci atenția către familie, gospodărie sau relațiile cu prietenii cei mai apropiați. Dacă vei merge la serviciu, îți recomand să nu te iei prea în serios. Adică să menții în jurul tău o atmosferă cât mai relaxată.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei fi destul de harnic! Ori acasă, ori la serviciu. Reușești să împaci utilul cu plăcutul. Programul tău va cuprinde numeroase activități și te vei bucura și de sprijinul celor dragi. Venus intră în casa a șaptea și aduce oportunități pe plan amoros.

Pești/Ascendent în Pești

Nu contează deloc gura lumii! Sau ce crezi tu că vrea societatea de la tine. Ție trebuie să îți pese de fericirea ta și a celor dragi. Și dacă ai avut câteva zile mai încărcate până acum, este cazul să îți permiți să mai stai și degeaba. Plictiseala ajută din când în când.