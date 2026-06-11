Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Sursă foto: Magnific

Înainte de a discuta despre alte evenimente, trebuie menționat un lucru. Chiar dacă Mercur nu este încă retrograd, s-ar putea să ne dea câteva bătăi de cap încă de pe acum.

Evenimentul principal al acestui weekend este intrarea lui Venus în semnul Leului. Tranzitul va începe duminică, 13 iunie și se va încheia pe 9 iulie.

Planeta frumuseții și a plăcerilor se mută în cel mai extravagant semn zodiacal. Subiectul preferat al acestui tranzit: iubirea de sine. Venus este legată de iubire și de creativitate. Arhetipul Leului ne învață că avem nevoie în mod necondiționat de iubire, distracție, admirație și validare. Vulnerabilitățile acestui tranzit sunt vanitatea și aroganța.

Berbec/Ascendent în Berbec

Intrarea lui Venus în casa a cincea va fi pe placul tău. De ce? Pentru că vei reuși să te deconectezi de probleme și îngrijorări. Și vei dedica timp suplimentar acelor activități care îți bucură sufletul. Poți fi mai romantic, competitiv și creativ. Pe ici pe colo, s-ar putea să exagerezi din punct de vedere financiar.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, trece în casa a patra. Deci am putea spune că vei fi mai preocupat de bunăstarea și estetica locuinței. Poți repara ceva sau să te ocupi de redecorare. De asemenea, vei căuta armonia în sânul familiei. Și cum Marte se află tot în semnul tău, vei avea energie să le faci pe toate.

Citește și Jupiter schimbă semnul. Urmează un an important pentru trei zodii

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ne rupem de careul Mercur-Saturn. Așa că nu vei mai fi la fel de speriat ca în ultimele zile! Din cauza banilor sau a unor zvonuri. Dorul tău de ducă va fi fantastic! Și nu trebuie să faci drumuri lungi. Te vei simți bine și ca gazdă și ca oaspete. Și nu uita ceva! Vorba dulce mult aduce!

Rac/Ascendent în Rac

Ne apropiem de o Lună Nouă, în casa a douăsprezecea pentru tine. Eh, și s-ar putea să fie un weekend paradoxal. Când te simți destul de blazat, când debordezi de energie și motivație. Important este să dedici mai mult timp activităților specifice unui final de săptămână și nu rutinei.

Leu/Ascendent în Leu

Venus își începe tranzitul în semnul tău. Și vine cu vești bune! În primul rând, vei începe să te prețuiești din nou. Să te pui în valoare. De altfel, îți recomand să îți cumperi ceva draguț, să te răsfeți și să te ferești de problemele altor persoane.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

S-ar putea să apară unele neînțelegeri cu prietenii. Sau altfel spus, nu prea vă veți sincroniza. În continuare, aveți o perioadă prielnică pentru călătorii, experiențe noi și îndrăznețe, decizii legate de zona imobiliară. Duminică, nu ar strica să vă relaxați mai mult. Vă veți mulțumi luni.