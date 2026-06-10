Zodia care dă lovitura pe plan profesional în vara aceasta. Daniela Simulescu explică de ce

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Se pare că tranzitul lui Jupiter în Leu îi va avantaja din punct de vedere profesional pe unii nativi.

Când spui vară, te gândești la concediu, relaxare și distracție. Ei bine, în vara lui 2026, o zodie se va gândi la cu totul și cu totul altceva! Mă refer la Scorpion.

Cariera va fi foarte importantă în următoarele luni! De ce? Jupiter, Marele Benefic, pe 30 iunie, își începe tranzitul în casa carierei(unde va rămâne pentru un an). Jupiter le va oferi Scorpionilor un plus de vizibilitate, popularitate, posibilitatea a se implica în alte domenii. Le recomand să își depună CV-urile, să participe la evenimente sau să spună celor din jur că își doresc o nouă provocare din punct de vedere profesional. Nu știi niciodată de unde sare iepurele!

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Pe urmă, să ne reamintim că Saturn va retrograda în casa muncii. Deci vor deveni mult mai responsabili. Își vor îmbunătăți relația cu timpul. Și, ce-i drept, nativii nu vor respinge deloc orele suplimentare. Chiar dacă roadele nu vin imediat, ei își dau seama rapid de un lucru: crizele altora pot deveni oportunitățile lor. Și vor dori să profite din plin.