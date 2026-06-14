Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier, duminică, pe Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul ca urmare a faptului că nu a găsit sprijin din partea partidelor politice.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a fost desemnat duminică de președintele Nicușor Dan în funcția de prim-ministru, cu scopul de a forma noul Guvern, după ce prima nominalizare, a lui Eugen Tomac, nu a reușit să obțină sprijinul partidelor politice.

Cine este Adrian Ioan Veștea

Adrian Ioan Veștea este un politician din cadrul Partidului Național Liberal (PNL). El este cunoscut pentru activitatea sa lungă în administrația publică locală și centrală.

S-a născut pe 14 decembrie 1973, în Râșnov, județul Brașov, și are o carieră politică construită în principal în zona administrației locale. Adrian Veștea a fost primar al orașului Râșnov timp de trei mandate, între 2004 și 2016.

Ulterior, Veștea a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a ocupat-o începând cu anul 2016.

În 2023, a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul Ciolacu. După încheierea mandatului de ministru, Veștea a revenit în administrația județeană din județul Brașov, unde a preluat funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov - funcție pe care o ocupă și în acest moment.

Studiile lui Adrian Veștea

Adrian Veștea a absolvit în 2000 Universitatea „George Barițiu” din Brașov, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Ulterior, a urmat un program postuniversitar la Institutul Național de Administrație din Sibiu (2005-2006), în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, și a obținut în 2006-2007 o diplomă de master în Managementul administrației publice în procesul integrării europene la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

De asemenea, în 2003-2004 a obținut calitatea de expert contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în urma promovării examenului de admitere.

Declarație de avere

Adrian Veștea are mai multe terenuri agricole, intravilane și forestiere în județul Brașov (zona Râșnov), dobândite prin cumpărare și moștenire, cu suprafețe de la câteva mii până la peste 24.000 mp. Deține o casă de locuit în Râșnov, un apartament în Brașov și o casă de vacanță tot în Râșnov.

Premierul desemnat are, de asemenea, un autoturism Volkswagen Tiguan din 2017.

Adrian Veștea are conturi bancare în lei, euro și dolari, cu solduri de ordinul zecilor de mii de euro echivalent, precum și depozite bancare și economii. De asemenea, deține titluri de stat în valoare de aproximativ 200.000 lei.

Are venituri din funcții publice (președinte de consiliu județean și fost ministru), din chirii și dobânzi bancare, potrivit declarației sale de avere.