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DCNews Politica Nicuşor Dan, declaraţiile la Palatul Cotroceni. Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Adrian Veştea, desemnat prim-ministru

Nicuşor Dan, declaraţiile la Palatul Cotroceni. Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Adrian Veştea, desemnat prim-ministru

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 14 Iun 2026
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Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele susţine, la ora 9.00, o declaraţie de presă.

Declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan: "Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul şi în desemnez premier pe domnul Adrian Veştea."

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Preşedintele Nicuşor Dan susţine, duminică, la ora 9.00, declaraţii de presă la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială printr-un comunicat. Declaraţia preşedintelui vine în contextul în care, sâmbătă seara, premierul desemnat Eugen Tomac şi-a prezentat programul de guvernare cu care a anunţat că va merge în Parlament pentru a cere votul de învestitură.

Rămâneţi alături de noi pentru a afla care sunt anunţurile făcute de Nicuşor Dan.

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