Nicuşor Dan, declaraţiile la Palatul Cotroceni. Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Adrian Veştea, desemnat prim-ministru

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele susţine, la ora 9.00, o declaraţie de presă.

Declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan: "Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul şi în desemnez premier pe domnul Adrian Veştea."

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Preşedintele Nicuşor Dan susţine, duminică, la ora 9.00, declaraţii de presă la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială printr-un comunicat. Declaraţia preşedintelui vine în contextul în care, sâmbătă seara, premierul desemnat Eugen Tomac şi-a prezentat programul de guvernare cu care a anunţat că va merge în Parlament pentru a cere votul de învestitură.

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