Adrian Veştea premier desemnat, dar cu multe semne de întrebare. Analiza lui Bogdan Chirieac

Bogdan Chirieac a analizat anunţul făcut, duminică dimineaţa, de către Nicuşor Dan, privind desemnarea ca premier a lui Adrian Veştea.

"Cred că nu se aştepta nimeni la aşa ceva, deşi numele lui Adrian Veştea fusese vehiculat în urmă cu o săptămână, mai ales că domnul Tomac a spus că în orice situaţie se duce în Parlament. Noroc că vineri seara, domnul Victor Ponta a socotit numărul de parlamentari care ar vota împotriva lui Tomac, de fapt pe care îi are Bolojan, i-a dat 254 şi se pare că a avut mare dreptate.

În primul rând, nu ştiu dacă Ilie Bolojan a fost informat de nominalizarea lui Adrian Veştea în funcţia de premier desemnat, fiindcă preşedintele ţării desemnează din cadrul unui partid politic, dar nu pe Vasilică sau pe Ionică, desemnează după ce se consultă cu conducerea partidului. La negocieri vin partidele care au câştigat alegerile eventual. Deci de ce Adrian Veştea? De ce nu Cătăli Predoiu? De ce nu Alexandru Nazare? Adică o personalitate desemnată de conducerea partidului. E prima întrebare.

Dacă nu e desemnat Adrian Veştea de conducerea partidului, atitudinea PNL nu se poate schimba. Nu-ţi hotărăşte preşedintele cine din partid urmează să fie premier; asta hotărăsc partidele politice.

Mai departe, Ilie Bolojan a spus că doreşte un guvern PNL-USR, probabil UDMR, dar fără PSD la guvernare. Cu PSD în opoziţie, drept pedeapsă că a îndrăznit să voteze moţiunea de cenzură împotriva domniei sale. Păi PSD-ul votează un astfel de guvern? AUR nu votează oricum. Eu nu cred că vor vota, chiar cu Adrian Veştea. Deci nu înţeleg demersul pe care îl face Nicuşor Dan în acest moment", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.