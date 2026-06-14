Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Adrian Veştea premier desemnat, dar cu multe semne de întrebare. Analiza lui Bogdan Chirieac

Adrian Veştea premier desemnat, dar cu multe semne de întrebare. Analiza lui Bogdan Chirieac

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 14 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
adrian vestea 2

Bogdan Chirieac a analizat anunţul făcut, duminică dimineaţa, de către Nicuşor Dan, privind desemnarea ca premier a lui Adrian Veştea.

"Cred că nu se aştepta nimeni la aşa ceva, deşi numele lui Adrian Veştea fusese vehiculat în urmă cu o săptămână, mai ales că domnul Tomac a spus că în orice situaţie se duce în Parlament. Noroc că vineri seara, domnul Victor Ponta a socotit numărul de parlamentari care ar vota împotriva lui Tomac, de fapt pe care îi are Bolojan, i-a dat 254 şi se pare că a avut mare dreptate.

În primul rând, nu ştiu dacă Ilie Bolojan a fost informat de nominalizarea lui Adrian Veştea în funcţia de premier desemnat, fiindcă preşedintele ţării desemnează din cadrul unui partid politic, dar nu pe Vasilică sau pe Ionică, desemnează după ce se consultă cu conducerea partidului. La negocieri vin partidele care au câştigat alegerile eventual. Deci de ce Adrian Veştea? De ce nu Cătăli Predoiu? De ce nu Alexandru Nazare? Adică o personalitate desemnată de conducerea partidului. E prima întrebare.

Dacă nu e desemnat Adrian Veştea de conducerea partidului, atitudinea PNL nu se poate schimba. Nu-ţi hotărăşte preşedintele cine din partid urmează să fie premier; asta hotărăsc partidele politice.

Mai departe, Ilie Bolojan a spus că doreşte un guvern PNL-USR, probabil UDMR, dar fără PSD la guvernare. Cu PSD în opoziţie, drept pedeapsă că a îndrăznit să voteze moţiunea de cenzură împotriva domniei sale. Păi PSD-ul votează un astfel de guvern? AUR nu votează oricum. Eu nu cred că vor vota, chiar cu Adrian Veştea. Deci nu înţeleg demersul pe care îl face Nicuşor Dan în acest moment", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenţie la România TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian vestea
nicusor dan
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Bolovan   •   14 Iunie 2026   •   10:46

Greu vom trece de orgoliul imens al lui Bolojan. A distru tara cu masurile lui luate impotriva romanilor, acum distruge tara cu jocurile politice orgolioase.

Andres   •   14 Iunie 2026   •   10:31

Se prezinta cu tot soiul de nominalizari fara sorti de izbanda, timpul fuge , criza se adanceste iar apoi vine cu salvarea ; Ala nu e politic, asta nu trece si va treziti iar cu nu stiu ce pradoi sau gorghiu de va salveaza ca boc… tipic ultimilor 20 de anisori;

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Politica
Citește mai multe din Politica

Parteneri
Cele mai citite știri
x close