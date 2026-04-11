€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Data publicării: 08:11 11 Apr 2026

Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu, Echipa Astrosens

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna și-a început tranzitul în semnul Vărsătorului, unde se va întâlni și cu Pluto. Emoțiile vor fi destul de intense. Iar, în urma unor situații tensionate, vom avea numeroase revelații. 

Horoscop 11 aprilie 2026 Berbec

Nu prea vei înțelege mare lucru din această zi. Te ocupi de activitățile stabilite, însă nu vrei să te iei prea în serios.

Horoscop 11 aprilie 2026 Taur

Îți dai seama destul de repede că nu le poți face tu chiar pe toate. Așa că vei căuta să faci echipă cu familia sau cu apropiații.

Horoscop 11 aprilie 2026 Gemeni

Pe ici pe colo, s-ar putea să îți mai pierzi cumpătul. Însă, cel mai probabil ești obosit sau tracasat din cauza volumului uriaș de activități.

Horoscop 11 aprilie 2026 Rac

Vei pune prea mult accentul pe ceea ce cred sau vor cei dragi. De parcă, tu nici nu exiști în ecuația zilei. Încearcă să fii mai detașat.

Horoscop 11 aprilie 2026 Leu

Gesturile și emoțiile partenerului sau ale familiei vor dicta, în mare parte, atmosfera zilei. Te vei simți, de multe ori, neputincios sau ignorat.

Horoscop 11 aprilie 2026 Fecioară

Insiști prea mult cu unele treburi gospodărești care nici nu sunt atât de importante. Tu și cu apropiații ați face bine să faceți o listă obiectivă a sarcinilor.

Horoscop 11 aprilie 2026 Balanță

Nu poți funcționa într-o atmosferă tensionată. Ai nevoie de armonie în jurul tău. Însă, apropiații s-ar putea să aibă alte preferințe.

Horoscop 11 aprilie 2026 Scorpion

Vei avea o zi destul de agitată! Pregătirea sărbătorilor îți va da adevărate bătăi de cap. Încearcă să alegi simplitatea de fiecare dată.

Horoscop 11 aprilie 2026 Săgetător

Nu contează doar ce zici, dar și modul în care transmiți cuvintele. În special, în discuțiile cu familia despre activitățile dedicate acestei perioade.

Horoscop 11 aprilie 2026 Capricorn

Vei fi nevoit să iei unele decizii neplăcute pe plan financiar. Și vor apărea și discuții neplăcute cu partenerul sau familia din cauza banilor.

Horoscop 11 aprilie 2026 Vărsător

Conjuncția Lună-Pluto te poate face ori prea detașat, ori prea tendențios. Pot apărea evenimente surpriză în timpul deplasărilor.

Horoscop 11 aprilie 2026 Pești

Vei avea tendința de a le face program celor din jur sau de a lua decizii în locul lor. Dar, până la finalul zilei, te vei împăca bine cu toți.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close