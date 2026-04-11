Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna și-a început tranzitul în semnul Vărsătorului, unde se va întâlni și cu Pluto. Emoțiile vor fi destul de intense. Iar, în urma unor situații tensionate, vom avea numeroase revelații.
Nu prea vei înțelege mare lucru din această zi. Te ocupi de activitățile stabilite, însă nu vrei să te iei prea în serios.
Îți dai seama destul de repede că nu le poți face tu chiar pe toate. Așa că vei căuta să faci echipă cu familia sau cu apropiații.
Pe ici pe colo, s-ar putea să îți mai pierzi cumpătul. Însă, cel mai probabil ești obosit sau tracasat din cauza volumului uriaș de activități.
Vei pune prea mult accentul pe ceea ce cred sau vor cei dragi. De parcă, tu nici nu exiști în ecuația zilei. Încearcă să fii mai detașat.
Gesturile și emoțiile partenerului sau ale familiei vor dicta, în mare parte, atmosfera zilei. Te vei simți, de multe ori, neputincios sau ignorat.
Insiști prea mult cu unele treburi gospodărești care nici nu sunt atât de importante. Tu și cu apropiații ați face bine să faceți o listă obiectivă a sarcinilor.
Nu poți funcționa într-o atmosferă tensionată. Ai nevoie de armonie în jurul tău. Însă, apropiații s-ar putea să aibă alte preferințe.
Vei avea o zi destul de agitată! Pregătirea sărbătorilor îți va da adevărate bătăi de cap. Încearcă să alegi simplitatea de fiecare dată.
Nu contează doar ce zici, dar și modul în care transmiți cuvintele. În special, în discuțiile cu familia despre activitățile dedicate acestei perioade.
Vei fi nevoit să iei unele decizii neplăcute pe plan financiar. Și vor apărea și discuții neplăcute cu partenerul sau familia din cauza banilor.
Conjuncția Lună-Pluto te poate face ori prea detașat, ori prea tendențios. Pot apărea evenimente surpriză în timpul deplasărilor.
Vei avea tendința de a le face program celor din jur sau de a lua decizii în locul lor. Dar, până la finalul zilei, te vei împăca bine cu toți.
de Val Vâlcu