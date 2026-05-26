Mii de protestatari ai Opoziției din Turcia, respinși de poliție cu tunuri cu apă (VIDEO)

Poliţia din metropola Izmir din vestul Turciei a folosit marţi tunuri cu apă împotriva a mii de manifestanţi care protestau faţă de înlăturarea din funcţie, dispusă de instanţă, a liderului principalei formaţiuni politice de opoziţie, Partidul Popular Republican (CHP), relatează dpa.

Manifestanţii au fugit pe străzile laterale în timp ce poliţia i-a confruntat.

May 26, 2026

Susținătorii liderului Ozgur Ozel au ieșit în stradă

Liderul partidului demis, Ozgur Ozel, a convocat protestul. Chiar înainte de începerea demonstraţiei, poliţia a înconjurat Piaţa Republicii, o importantă piaţă publică de pe coastă, unde Ozel intenţionase să vorbească.

Peste 1.000 de protestatari s-au adunat în jurul pieţei, scandând sloganuri precum „Umăr la umăr împotriva fascismului” şi „Vom câştiga luptând".

Protestatarii l-au descris pe fostul lider CHP Kemal Kilicdaroglu, care a fost numit şef interimar al partidului de către o instanţă din Ankara, drept „trădător”. Scandând „Tayyip Kemal”, aceştia l-au asociat cu liderul de lungă durată al Turciei, preşedintele Recep Tayyip Erdogan.

Demonstraţia a fost ulterior mutată într-un loc din apropiere, unde a decurs paşnic. Adresându-se susţinătorilor săi dintr-un autocar, Ozel a vorbit despre zeci de mii de participanţi la manifestaţii în Izmir, care este considerat un bastion al opoziţiei seculare.

Săptămâna trecută, o instanţă din Ankara a anulat congresul partidului CHP din 2023, la care Ozel fusese ales lider, invocând acuzaţii că delegaţii au fost mituiţi să voteze pentru el.

Conducerea CHP a respins acuzaţiile şi a făcut apel la Curtea Supremă.

Proteste în Turcia, pe fondul tensiunilor politice

Instanţa l-a repus temporar pe Kilicdaroglu, în vârstă de 77 de ani, în funcţia de lider al partidului, declanşând proteste la Ankara şi Istanbul.

Guvernul turc a descris evenimentele ca un conflict intern de partid. Luni, purtătorul de cuvânt al partidului de guvernământ, Omer Celik, a declarat că există „mult mai mult haos” în cadrul CHP decât în Orientul Mijlociu. Erdogan nu a comentat încă această chestiune.

La mitingul din Izmir, Ozel i-a cerut lui Kilicdaroglu să organizeze un congres extraordinar al partidului cât mai curând posibil, unde ar putea candida pentru realegere în faţa celor aproximativ două milioane de membri ai formaţiunii.

Agenţia de ştiri de stat Anadolu a relatat că Kilicdaroglu intenţionează să organizeze prima şedinţă a consiliului partidului pe 1 iunie. O decizie privind convocarea unui congres al partidului ar putea fi luată atunci.

Ozel a criticat, de asemenea, momentul demiterii sale. „După 47 de ani, am reuşit să ducem partidul pe primul loc", a spus el, referindu-se la succesul surprinzător al CHP la alegerile locale din 2024 - la un an după ce Ozel a fost ales lider al partidului. "Nu divizaţi partidul. Nu ne împiedicaţi pe drumul nostru spre guvernare”, a adăugat el.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani consideră decizia instanţei drept o încercare a Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare, de a arunca opoziţia în criză.

Liderul opoziției își continuă turul în țară

Ozel a spus că va continua deplasarea în oraşul său natal, Manisa. Turcia sărbătoreşte în prezent Eid al-Adha, un festival în timpul căruia familiile se vizitează în mod tradiţional.

Mai mulţi protestatari au declarat că îl vor susţine pe Ozel chiar dacă acesta ar forma un nou partid. Înainte de înlăturarea sa de săptămâna trecută, Ozel a declarat pentru ziarul Pencere că „nu va renunţa niciodată” la CHP şi că va crea un partid înlocuitor doar dacă guvernul dizolvă complet CHP.

Marţi, mai devreme, mai mulţi politicieni ai opoziţiei au fost reţinuţi în Turcia, inclusiv Mustafa Guney, primarul CHP al districtului Guzelbahce din Izmir. Poliţia a percheziţionat şi administraţia municipală locală, a relatat agenţia de ştiri DHA. Guney este considerat un aliat al lui Ozel.

Razia a fost efectuată în cadrul unei anchete privind presupuse nereguli în sectorul construcţiilor, a precizat DHA. Şeful departamentului de construcţii al municipalităţii şi soţia lui Guney au fost, de asemenea, reţinuţi.

CHP susţine că a fost mult timp ţinta unei campanii motivate politic a guvernului.

Numeroşi politicieni şi primari CHP se află în prezent în închisoare, inclusiv fostul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, cea mai importantă figură închisă a partidului, considerat pe scară largă principalul rival politic al lui Erdogan.

Imamoglu este deţinut din martie 2025 şi este judecat pentru acuzaţii de corupţie, notează Agerpres.

