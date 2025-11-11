€ 5.0845
Data publicării: 15:40 11 Noi 2025

Primarul acuzat de 142 de infracțiuni riscă 2.300 de ani de închisoare
Autor: Dana Mihai

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un primar este acuzat oficial de 142 de infracțiuni, potrivit actului de acuzare publicat marți.

Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet, transmit AFP şi Reuters.

Potrivit agenţiei oficiale de presă turce Anadolu, Imamoglu, arestat în martie pentru acuzaţii de corupţie şi considerat de justiţie drept şeful unei organizaţii criminale, riscă până la 2.340 de ani de închisoare.

Primarul încarcerat al celui mai mare oraş din Turcia, candidatul principalului partid de opoziţie la viitoarele alegeri prezidenţiale, este urmărit pentru fraudă, spălare de bani şi trucare de licitaţii, conform actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu a negat toate acuzaţiile împotriva sa, de când a fost arestat.

Actul de acuzare vizează un total de 402 de suspecţi acuzaţi de formarea unei organizaţii criminale. Printre aceştia se numără apropiaţi ai primarului Istanbulului, care au fost arestaţi în acelaşi timp cu acesta, pe 19 martie.

Procurorul general din Istanbul, care a calificat reţeaua drept o "caracatiţă", a declarat marţi că aceasta a creat statului turc daune de 160 de miliarde de lire turceşti (3,3 miliarde de euro) pe parcursul unui deceniu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

primar
inchisoare
