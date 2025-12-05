Dezvoltarea de antibiotice este puternic descurajată în acest moment, motiv pentru care doar câteva companii mari mai investesc în acest domeniu, spune Gabriel Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria. El a punctat că soluția o reprezintă modelele de tip „abonament”, regăsite în SUA și Marea Britanie, prin care sistemele de sănătate plătesc pentru acces la antibioticele inovatoare.

„Au mai rămas doar câteva companii inovative de marcă - și mă bucur că Pfizer este una dintre aceste companii care continuă să studieze pe dezvoltarea de antibiotice - mai sunt vreo 5 companii mari, din cauza unui model păcătos care, spre deosebire de medicamente, aici descurajează dezvoltarea, pentru că veniturile unei companii, într-o afacere atât de riscantă și costisitoare, sunt legate de consumul de antibiotice. Antibioticele noi ar trebui folosite cu foarte multă rațiune.

Modelul „abonamentului” la antibiotice din SUA și UK

Deci automat nu ai cum să-ți recuperezi investițiile, dar umanitatea a demonstrat, de-a lungul istoriei sale, că are capacitatea de reziliență de a adresa, chiar dacă uneori foarte târziu, aceste provocări cu care ne confruntăm. Țări precum SUA și Marea Britanie, cea din urmă aflată în avangarda luptei împotriva rezistenței antimicrobiene, adoptă niște modele în stadiu pilot de genul subscripție - în loc ca spitalele sau sistemul de sănătate să plătească pe cantitate, e un abonament pe care-l folosești. Companiile care investesc în cercetare au o garanție că vor avea parte de o probabilitate de a-și recupera investițiile, în timp ce sistemele de sănătate vor avea siguranța că atunci când vor avea nevoie de un antibiotic nou, acesta va fi disponibil”, a declarat Gabriel Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria, în cadrul conferinței „HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, organizată vineri de DC News Media Group.