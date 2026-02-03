Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări

Update: Federația Română de Fotbal a venit cu precizări privitoare la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată.

Știrea inițială:

Mircea Lucescu, selecționerul Naționalei României de Fotbal, în vârstă de 80 de ani, a fost internat, din nou la Spitalul Universitar.

Problemele de sănătate ale lui Lucescu au început încă de anul trecut, atunci când acesta nu a mai putut nici să se deplaseze în Statele Unite pentru tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din acest an.

Selecționerul a fost internat după ce a contractat o gripă, în jurul Crăciunului, infecție care i-a cauzat și probleme cardiace.

În prezent, Mircea Lucescu este internat pentru a treia oară, iar, potrivit Realitatea Plus, starea sa de sănătate este una gravă, dar stabilă.